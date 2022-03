Benfica derrota Fonte do Bastardo e conquista 19.ª Taça de Portugal

O Benfica venceu neste domingo a Fonte do Bastardo na final da Taça de Portugal de voleibol por 3-1 e conquistou o troféu pela 19.ª vez na história do clube, numa partida disputada em Viana do Castelo.

As duas melhores equipas nacionais da actualidade encontraram-se no jogo decisivo, naquela que foi uma reedição da última final do campeonato, então com vitória para os “encarnados” na Luz e nos Açores.

A Fonte do Bastardo qualificou-se para a final da Taça de Portugal após derrotar, no sábado, o Vitória de Guimarães por 3-1. Ainda no mesmo dia, os “encarnados” juntaram-se aos adversários na final ao afastarem o antigo detentor do troféu, o Sporting, no derby das meias finais, por 1-3.

Pela experiência nas decisões e pela tradição na competição (18 vitórias em 26 finais contra apenas uma em quatro dos açorianos), havia um ligeiro ascendente teórico dos lisboetas, previsão que viria a confirmar-se.

Na terceira final da Taça de Portugal entre ambos os conjuntos, depois dos triunfos benfiquistas nas épocas de 2015/16 (3-1) e de 2018/19 (3-1), os açorianos até entraram melhor e triunfaram no primeiro set (25-20), mas, nos três parciais seguintes, as águias inverteram o rumo dos acontecimentos e conseguiram chegar à vitória.

No segundo set de uma partida extremamente emocionante, houve equilíbrio até final, com a equipa da capital a levar a melhor por 25-23. Contudo, no terceiro parcial o desnível ficou bem patente nos números (25-18) e o Benfica foi consagrado como o vencedor da competição, juntando a Taça de Portugal à Supertaça.

Desta forma, o Benfica também se destaca ainda mais do Sp. Espinho, a segunda equipa mais titulada na prova rainha do voleibol nacional, com 12 troféus.

Texto editado por Jorge Miguel Matias