Aventura solitária de Rafa embalou o Benfica

O Benfica venceu neste domingo o Estoril, por 2-1, em jogo da jornada 27 da I Liga. Com este resultado, os “encarnados” chegam aos 61 pontos, mantendo seis de atraso para o Sporting e somam, agora, 15 de avanço para o Sp. Braga, mas os minhotos ainda jogarão nesta segunda-feira.

Já o Estoril segue em sétimo lugar, com 34 pontos, uma pontuação que lhe confere estabilidade para o que resta da temporada: está a 12 das posições europeias e também 12 acima da zona de descida de divisão.

Na Luz, o primeiro golo chegou aos 34 minutos e chegou com grande pompa. Rafa interceptou uma bola em zona defensiva, num canto do Estoril, e correu praticamente de uma área à outra, com a bola controlada, sem que alguém conseguisse pará-lo. A odisseia do extremo só acabou com a bola na baliza do Estoril, naquele que é candidato a golo do ano na I Liga (vídeo em baixo).

O Benfica chegou ao 2-0 já na segunda parte, com Gilberto a cruzar para Gonçalo Ramos - foi o sétimo golo do atacante na temporada.

O resultado final foi selado já aos 90+3’, com um golo de André Franco após uma perda de bola do Benfica em zona defensiva.