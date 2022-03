Uma vitória que começou a ser inventada por Rafa

Foi com um golo todo inventado por Rafa que o Benfica começou a derrotar um Estoril que chegou a equilibrar a partida e terminou o jogo deste domingo, no Estádio da Luz, com mais posse de bola do que os “encarnados”, apesar do desaire por 2-1. As “águias”, que voltaram a não deslumbrar, tiveram a sorte de marcar nos “momentos certos” mas revelaram que, apesar da recente qualificação para os quartos-de-final da Liga dos Campeões e de Nélson Veríssimo ter confessado a sua satisfação por estarem entre “as oito melhores equipas da Europa” estão muito longe desse estatuto. Acreditar nessa fantasia é laborar num erro que pode sair caro.

O Benfica subiu ao relvado da Luz com as alterações previsíveis e forçadas. Darwin e Taarabt, castigados, foram substituídos por Yaremchuk e Meïté. Mas nenhum deles esteve particularmente bem.

O começo do jogo, contudo, até mostrou um Benfica dinâmico. Gonçalo Ramos, particularmente activo, destacou-se. O avançado era a peça que desequilibrava o sector defensivo do Estoril, surgindo entre linhas e permitindo que a equipa benfiquista tivesse construído um par de lances perigosos, em especial durante os primeiros dez minutos de jogo.

O próprio Ramos, logo aos 3’, e Grimaldo, na cobrança de um livre, incomodaram o guarda-redes Dani Figueira. Mas depois desse período inicial, o Estoril passou a conseguir controlar melhor as movimentações do jovem avançado português, e simultaneamente, a recuperar mais bolas e a sair bem no contra-ataque. E os minutos seguintes foram dos estorilistas, que acertaram no poste esquerdo da baliza à guarda de Vlachodimos e obrigaram o guardião grego a uma grande defesa após um remate de trivela de Soria.

E foi quando o jogo estava assim equilibrado que surgiu o momento do jogo. Na sequência de um pontapé de canto favorável ao Estoril, Rafa, atento, interceptou o passe e largou a correr com a bola no pé em direcção ao meio-campo adversário. Com três adversários por perto, o internacional português nunca abrandou e foi controlando a bola sem ser travado pelos seus opositores até entrar na grande área adversária e bater Dani Figueira.

No segundo tempo, o Estoril entrou com a mesma disposição que tinha demonstrado na primeira parte. E valeu Vertonghen aos “encarnados”, com o belga a impedir aquele que seria o golo do empate, logo aos 48’, ao afastar a bola praticamente em cima da linha de golo, após remate de André Franco.

Positivo/Negativo Positivo Rafa Correu com a bola de uma baliza à outra e marcou um dos golos da sua carreira, descomplicando a partida para os benfiquistas.

Positivo Gonçalo Ramos Foi um dos mais esforçados no Benfica. Deu-se ao jogo, criou linhas de passe e marcou um golo — o segundo dos “encarnados” e o seu sétimo na I Liga. Negativo Yaremchuk Seja por questões físicas, seja por dificuldades linguísticas (que podem dificultar o entendimento com os colegas e o treinador), seja por estar afectado psicologicamente com a guerra na Ucrânia, a verdade é que o avançado ucraniano é um corpo completamente estranho na equipa “encarnada” e não acrescenta nada.

Na resposta, o Benfica dilatou a sua vantagem. Numa boa triangulação entre Gilberto e Gonçalo Ramos o avançado fez, com o pé esquerdo, o segundo golo das “águias” após receber a bola do brasileiro já dentro da área estorilista.

A vencer por dois o Benfica serenou, enquanto o Estoril, a perder por dois, esmoreceu. E a partir dessa altura os benfiquistas passaram, finalmente, a ter o jogo controlado. Um bom remate de Rafa, após boa simulação de corpo de João Mário (que, entretanto, tinha entrado por troca com Yaremchuk), ainda obrigou Dani Figueira a mais uma grande defesa, mas depois disso o jogo praticamente não deu mais nada, com o Benfica satisfeito com a vantagem e o Estoril convencido com a derrota.

E não fosse mais uma desconcentração do Benfica, já no período de descontos — os “encarnados” entregaram a bola ao Estoril e permitiram a André Franco marcar o golo de honra dos estorilistas — a partida teria terminado sem alterações no marcador.