Marcello Quintanilha distinguido com melhor álbum no Festival de Angoulême

Novela gráfica do autor brasileiro, publicada em Portugal pela Polvo, premiada na 49.ª edição do festival de banda desenhada.

Escuta, Formosa Márcia, o romance gráfico do brasileiro Marcello Quintanilha, foi distinguido com o prémio melhor álbum no Festival Internacional de Banda Desenhada (BD) de Angoulême, em França, anunciou a organização na noite de sábado.

Marcello Quintanilha (Niterói, 1971), que vive em Barcelona desde 2002, tem sido editado no mercado português pela Polvo e foi um dos convidados em 2019 do festival AmadoraBD ao lado de outros nomes da banda desenhada independente brasileira. Escuta, Formosa Márcia foi publicado no ano passado na colecção Romance Gráfico Brasileiro da Polvo, a oitava obra do autor publicada em Portugal, segundo o site Bandas Desenhadas.

Foto Álbum de Marcello Quintanilha

A edição francesa de Tungstênio (2014), que também tem uma edição da Polvo, já tinha sido premiada no Festival de Angoulême de 2016.

Escuta, Formosa Márcia conta a história da enfermeira Márcia, mãe solteira que vive numa favela do Rio de Janeiro com a insubordinada filha Jacqueline e que luta para a disciplinar, numa batalha doméstica quotidiana com gangues e traficantes à mistura, assinala a sinopse da novela gráfica, que chama igualmente a atenção para a paleta de cores fortes do autor e o seu estilo único de construir diálogos.

O prémio especial do júri, presidido pela autora e música Fanny Michaëlis, foi para o álbum Des vivants, de Raphaël Meltz, Louise Moaty e Simon Roussin.

Na quinta-feira, a 49.ª edição do festival, que termina este domingo, já tinha distinguido a canadiana Julie Doucet com o Grande Prémio de Angoulême, a mais importante distinção internacional no domínio da chamada nona arte.