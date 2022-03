Palcos da semana

Unidos pela Vida de Artistas

“Como previsto e desejado pelo Jorge”, os Artistas Unidos avançam para a estreia de (mais) uma peça saída da pena de Noël Coward. Escrita pelo dramaturgo inglês em 1932 e estreada na Broadway no ano seguinte, é uma comédia em torno de um triângulo amoroso composto por “criaturas superficiais, sobre-articuladas e amorais”, descrevia o autor. A encenação é de Jorge Silva Melo, o pai da companhia, que morreu no início da semana, sem chegar a vê-la em palco, mas que estaria “a fumar e a sorrir à saída do teatro”, escrevem os Artistas Unidos na folha de sala. “Feliz pela vida que nos deixaste”, acrescentam.

LISBOA São Luiz Teatro Municipal

De 23 de Março a 10 de Abril

Quarta a sábado, às 20h; domingo, às 17h30

Bilhetes de 12€ a 15€

Cantar mais cedo a liberdade

Ainda Abril não chegou e já se sente o aroma do aniversário da Revolução dos Cravos. Serão 48 anos, tantos quantos os que o país viveu em ditadura. “Está passado o cabo”, frisa Sérgio Godinho sobre a simbologia do momento. É com um concerto seu que a programação Abril em Lisboa abre este ano mais cedo. Não vai sozinho cantar a liberdade; conta com cúmplices que “serão o esteio da diversidade da música que partilho e admiro – cruzando os nossos territórios e referências”, assegura. Além dos Assessores que o acompanham habitualmente, o espectáculo (inédito) conta as vozes de Capicua, Manuela Azevedo e Samuel Úria, o piano de Filipe Raposo e a guitarra de Tó Trips.

LISBOA Campo Pequeno

Dia 23 de Março, às 21h30

Grátis, mediante levantamento prévio de bilhete

Por falar em Batom

Em cada esquina, uma artista, uma activista, uma jornalista, uma tatuadora, uma encenadora, uma realizadora, uma investigadora ou outra mulher inspiradora. Reúnem-se em Coimbra, na primeira edição do Batom, um festival para “pensar, partilhar, agitar, intervir e mudar o lugar da mulher na sociedade”. Na verdade, a ideia é falar de tudo, “menos de batom”, avisam. Vanessa Augusto (do podcast Femina) e Rita Marrafa de Carvalho vão estar à conversa com mulheres da cidade. Inês Menezes é anfitriã de um episódio especial de Fala com Ela. Aheneah desvenda uma peça de arte urbana feita para a ocasião. A actriz e encenadora Catarina Requeijo contribui com Memórias de Uma Falsificadora. Joana Espadinha dá um workshop de escrita de canções. Cláudia Duarte é a DJ de serviço. Marta “Beatriz Gosta” Bateira lembra, em stand-up, que Quem Acredita Vai. Rita Vian dá música ao vivo. E, entre outras actividades, ainda há sessões de cinema programadas pelo festival Olhares do Mediterrâneo.

COIMBRA Casa das Artes Bissaya Barreto, Casa do Cinema de Coimbra e Salão Brazil

De 24 a 26 de Março

Grátis a 5€

Mais informações aqui

Caretas de Selvagem

É uma reflexão sobre a máscara que está por detrás de Selvagem. Trata-se do novo espectáculo de Marco Martins, o realizador e encenador que assinou peças como Perfil Perdido e Actores, filmes como São Jorge e Alice ou a série Sara. Desta vez, “andou de câmara na mão à caça de caretos e demais bichos caretas”, adianta a sinopse. Dessa “investigação sobre o significado ancestral” decorreu uma tentativa de dar sentido a uma sociedade actual refugiada num mundo virtual onde os filtros esbatem, cada vez mais, “a linha entre rostos e máscaras”.

LISBOA Culturgest

De 25 a 27 de Março

Sexta, às 21h; sábado, às 19h; domingo, às 17h

Bilhetes de 5€ a 14€ PORTO Campo Alegre - Teatro Municipal do Porto

Dias 1 e 2 de Abril, às 19h30

Bilhetes a 9€

Coreografia orgânica

O coreógrafo, performer e artista visual australiano Adam Linder regressa a Serralves com mais um plano para repensar a relação entre os códigos da performance e o espaço expositivo em que se move. Shelf Life, originalmente concebido para o nova-iorquino MoMA (onde foi mostrado em Fevereiro/Março de 2020), apresenta-se como “um sistema coreográfico que pesquisa registos metabólicos variados, de humanos e máquinas, para mediar a finitude física do corpo performativo de um bailarino”. É sustentado por quatro bailarinos que evocam um conjunto de elementos: a barra, o sangue, o cérebro e, na Casa de Serralves, também as células.