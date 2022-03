A primeira aspirina para mitigar os efeitos da guerra

No final do Conselho de Estado de segunda-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de alertar os portugueses para as consequências da guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia. “O que já se passou teve, tem e terá custos na vida de todos nós”, afirmou, avisando: “Não nos iludimos quanto aos tempos muito difíceis que aí estão ou aí vêm.”