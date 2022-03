O que os partidos querem ver no Orçamento para combater os efeitos da guerra na economia

Redução dos impostos sobre a energia, reforço das verbas da Defesa, apoio para os refugiados e também para as empresas são algumas das exigências do PSD e Bloco.

O PSD defende que o próximo Orçamento do Estado (OE2022) deverá reduzir impostos sobre a energia e reforçar verbas para a Defesa, bem como para sectores empresariais mais afectados pela guerra da Ucrânia e para os refugiados do conflito.

Questionado pela Lusa sobre que alterações deverá fazer o Governo no Orçamento para 2022 devido ao actual contexto de guerra (e suas consequências económicas), o vice-presidente da bancada do PSD Afonso Oliveira vincou que o conflito “agrava as circunstâncias que já existiam antes a vários níveis” e elegeu quatro áreas prioritárias. O OE2022 deve consagrar uma “redução dos impostos sobre a energia"; reforçar a área da Defesa “no âmbito da sua participação na NATO"; contemplar verbas adicionais para os refugiados ucranianos e as instituições que os apoiam em Portugal; e apoiar as empresas e o investimento.

“Quanto mais apoiarmos o investimento, mais apoiamos o crescimento da riqueza em Portugal e, consequentemente, os rendimentos das pessoas”, defendeu Afonso Oliveira que alertou para os “problemas graves” que a guerra na Ucrânia, em concreto, está a criar no aumento dos preços da energia ou matérias-primas, alertando que “há sectores fortemente afectados”, como o dos transportes. “O custo de transporte para as empresas é um problema grave em que temos de actuar com antecipação, sob pena de termos problemas ao nível da manutenção de empresas e de postos de trabalho”, alertou.

Acautelar a “espiral de inflação”, pede o Bloco

Por seu lado, o Bloco quer que o Orçamento do Estado deste ano “acautele a espiral de inflação” e proteja as pessoas com maiores dificuldades da escalada de preços dos bens e serviços essenciais, defendendo também um apoio aos refugiados da guerra na Ucrânia.

“Apesar de o primeiro-ministro ter dito em campanha eleitoral que apresentaria o mesmo orçamento, a vida tem demonstrado que isso não é viável porque as circunstâncias se têm alterado”, avisa o líder parlamentar. Havendo “muita fragilidade económica” em muitas casas devido ao aumento da inflação, “é necessário que o Orçamento do Estado tenha uma resposta para essas necessidades”.

De acordo com Pedro Filipe Soares, é necessário que a proposta orçamental preveja o apoio aos refugiados da guerra, “quer o apoio nacional quer à escala europeia em que Portugal também deve participar”. Sobre a escalada do preço dos combustíveis, o dirigente do BE reiterou ser preciso repensar os impostos por serem fundamentais na formação dos preços e serviços essenciais. “Aquilo que já era uma urgência no passado, como por exemplo a descida do IVA da electricidade, mantém-se agora com uma pertinência ainda maior”.