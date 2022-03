Partidos descuram controlo político do Governo: deixaram caducar três quartos das apreciações parlamentares

Na história parlamentar da democracia portuguesa é perceptível uma tendência clara nas legislaturas de maioria absoluta: foi, em média, mais difícil à oposição fazer aprovar na Assembleia da República apreciações parlamentares de decretos-lei do Governo. O período em que os partidos da oposição tiveram menos sucesso na empreitada de aprovar alterações ou acabar com a vigência de diplomas do Governo foi a legislatura de maioria parlamentar do PSD e CDS, com Pedro Passos Coelho, no tempo da troika – e nem se tratou de uma maioria absoluta formal decorrente de coligação eleitoral.