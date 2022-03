Morreu Américo de Sequeira, antigo deputado e autarca do PSD de Arcos de Valdevez

O antigo presidente da Câmara de Arcos de Valdevez e deputado do PSD, eleito pelo distrito de Viana do Castelo à Assembleia da República, nas I e V legislaturas, Américo de Sequeira, morreu hoje aos 90 anos, informou aquela autarquia.

“O Município de Arcos de Valdevez informa, com enorme pesar, o falecimento do antigo presidente da Câmara Municipal, dr. Américo de Sequeira”, lê-se no comunicado este sábado publicado na página oficial da Câmara de Arcos de Valdevez no Facebook.

A autarquia, liderada pelo social-democrata João Manuel Esteves, adiantou ter declarado luto municipal e expressado à família o “seu profundo pesar e grande consternação pelo falecimento do dr. Américo de Sequeira”.

O município acrescentou que, em breve, serão revelados os detalhes relativos às cerimónias fúnebres.

“O dr. Américo de Sequeira ocupou diversas funções de grande responsabilidade política local e nacional. Foi presidente da Câmara Municipal durante três mandatos [entre 1982 e 1993] e foi presidente da Assembleia Municipal. Foi, igualmente, deputado à Assembleia da República”, lê-se na publicação.

Segundo a autarquia, Américo de Sequeira “liderou o município de Arcos de Valdevez, tendo dado um grande contributo para o desenvolvimento do concelho”.

“A sua partida é uma perda para Arcos de Valdevez”.

Nascido a 1 de Janeiro de 1932, foi ainda professor do ensino secundário.