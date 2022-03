Os Novos Novos: André Tavares à conversa com uma nova geração de arquitectos

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, ao longo dos próximos meses vamos mergulhar na residência e exposição Sound It, inaugurada pela Rádio Antecâmara a 15 de Março na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Neste 13.º episódio do podcast Antecâmara, André Tavares entrevista Os Novos Novos, os cinco ateliers de arquitectura que participam na exposição agora patente na Garagem Sul do CCB. A conversa aconteceu durante a inauguração da exposição Sound It, onde nos próximos meses vai funcionar um estúdio de gravação ao vivo dos podcasts da Rádio Antecâmara.

A exposição mostra-nos algumas ideias e formas subjacentes ao trabalho dos rar.studio, fala, Diogo Aguiar Studio, Ponto Atelier, Barão-Hutter, que trabalham em Lisboa, Porto, Funchal e St. Gallen, na Suíça. Estes arquitectos mostram-nos a qualidade e variedade de propostas para transformar os lugares que habitamos. Sobretudo, constroem um retrato das preocupações, objectivos e processos de trabalho de hoje, naturalmente diferentes de outros arquitectos e arquitecturas que precederam o nosso tempo.

Neste podcast ouvimos Rita Aguiar Rodrigues, dos rar.studio, a apresentar uma obra construída na Rua de Manchester e um novo projecto para o edifício do Banco de Portugal na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, Pedro Ferreira, dos Ponto Atelier, a apresentar um pavilhão efémero nos Açores e um pavilhão para habitação na Madeira, Filipe Magalhães e Lera Samovich dos fala, a comentar o importante corpo de trabalho da sua prática, Ivo Barão, dos Barão-Hutter, a explicar a concepção dos seus projectos em função das exigências da infraestrutura, e Diogo Aguiar que demonstra com uma habitação sobre a colina as qualidades da construção em madeira.

Neste programa ouvem-se as preocupações, ambições e modus operandi de uma nova geração de arquitectos. Como esta exposição quer demonstrar, estas vozes respondem com acutilância aos desafios de hoje. Talvez por isso, Os Novos Novos não sejam apresentados em forma de manifesto, mas como um conjunto de fragmentos e ideias que tanto fazem eco entre si como apontam caminhos divergentes.

Cada atelier trouxe uma obra construída e um projecto ainda não construído, capaz de explicitar o quanto temos a ganhar ao confiarmos mais responsabilidade aos novos arquitectos. Os Novos Novos não encolhem os braços perante a pressão e, à medida que o seu corpo de trabalho vai crescendo, tanto mostram a vitalidade da disciplina como forma de conhecimento como o quanto o nosso futuro pode ser melhor.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

