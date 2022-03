Ser pai é querer mais pelos filhos do que por si, é dar o corpo às balas sem hesitar, sem pensar, é morrer com sentido e inevitavelmente feliz. Ter um pai, ter a sorte de ter um pai é ter um pai para sempre, é nunca esquecer, é saudade, é amor e ternura, é querer voltar para o calor do maior abraço do mundo e ver um homem chorar.

Um pai quer saber, quer sempre saber, se está tudo bem, se dormimos bem, se comemos bem, se estamos contentes ou nem por isso, e se nem por isso o que pode o pai fazer, de que modo ajudar, aconselhar, resolver.

Um pai é o melhor apoio que um filho pode ter. Está sempre presente, mesmo quando não está apesar da distância, apesar da vida. Porque o pai sabe, sabe mais, é mais velho, anda por estas andanças há tanto mais tempo e aprendeu às custas das cicatrizes às costas, as cicatrizes que os filhos não têm e não precisam carregar.

Por isso o pai protege, o pai ampara, o pai conforta e leva-nos ao colo quando mais precisamos para que nunca mal algum nos aconteça. E o pai ensina, o pai educa e mostra como se faz e quando não sabe procura saber e aprender, e ao mesmo tempo apreender, todo o amor que se pode ter por uma criança.

Um pai é como uma mãe, ama incondicionalmente e mesmo quando parece que não ama é quando mais ama se, por força destes erros infantis e imaturos, é preciso impor limites. É quando lhe custa mais.

Se pudesse, o nosso pai seria uma mosca neste ombro para ter a certeza de como os dias nos correm de feição. E em cada momento teria uma palavra amiga a dizer. É inevitável. É mais forte do que o ser. É o nosso pai.

Preocupado, vive na constante certeza de ter uma parte de si à deriva pelo mundo fora e o instinto não é instinto, é a vontade de cuidar, sorrir, acarinhar, embalar e levar-nos pela mão que lhe corre no sangue e dá três mil voltas ao coração e à cabeça, dia após dia.

Ter um pai é contar os minutos para o regresso a casa, a casa de onde afinal não queríamos sair, mas saímos e pela qual mal podemos esperar. É pedir desculpa quando não temos nada por que pedir desculpa, somos os filhos, somos as filhas, e um pai não nos quer de outra forma, um pai não quer outros filhos, quer estes, os seus, imperfeitos mas perfeitos, mesmo assim, únicos.

Os filhos que por amor estão presentes, os filhos que por amor perdoam que não há pais perfeitos apesar de o meu ser. Os filhos que um dia serão pais como o seu pai foi um dia e na repetição dos gestos, do carinho e do cuidado, a garantia da eternidade entre as estrelas e o pai já não é o pai, é esta constelação todas as noites a olhar por nós como nós olhamos para ele na esperança de fazer igual.

E fazemos. Feliz Dia do Pai!