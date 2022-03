Um preço que vale a pena pagar

As guerras são tão velhas como o próprio mundo. São de todas as épocas e de todas as civilizações. Os homens sempre se mataram e não será no século XXI que vão deixar de o fazer. A paz não se revigora nem se fortalece por providência. A paz, como não é eterna nem uma herança civilizacional, exige constante cuidado e vigilância. E muitas vezes, há que reconhecê-lo, só é possível pelo brutal equilíbrio das armas.

A UE finalmente percebeu que a crença na bondade humana ou na sensatez de regimes ditatoriais é uma infantilidade perigosa. A defesa da democracia e dos seus valores não se faz apenas através da diplomacia, da educação ou dos livros. A Europa precisa, pois, como agora todos reconhecemos, de ter uma política comum de defesa e com mais investimento.

Passaram muito dias, a guerra vai seguindo o seu caminho e, enquanto não atingir o extremo, nada de relevante acontecerá. Até ao momento, parece que existe uma meta, mas do ponto de vista político-militar não vemos o caminho para lá chegar, apesar das aproximações dos últimos dias. Vamos ter de esperar pelos próximos encontros.

No início do conflito, a ameaça nuclear russa aumentou a tensão e o receio no lado ocidental. Ainda hoje sentimos que há um limite que é perigoso transpor, porque, uma vez ultrapassado, podemos mergulhar numa irreversível barbárie. Com a sucessão dos dias, a resistência ucraniana mostra-se firme e pronta para um conflito mais longo. Putin já compreendeu que, na guerra mais mediática de sempre, terá muitas dificuldades em obter uma vitória militar aceitável e decente aos olhos do mundo.

Neste momento, perante a impossibilidade de uma participação na guerra, a UE procura equilibrar o conflito para o lado dos ucranianos, através de uma guerra económica em que as sanções dos governos e das empresas ocidentais são verdadeiras bombas de fragmentação que ameaçam estilhaçar a frágil economia russa, apesar dos danos colaterais que resultarão para todos. Ainda é cedo para declarar a vitória da geoeconomia sobre a geopolítica, porém é evidente que esta guerra económica acabará por pressionar a Rússia a negociar para além das linhas que estavam nos seus planos.

Obcecado pela recuperação do império perdido e crente na força das armas, Putin subestimou a inaudita união dos ocidentais e o poder da economia num mundo global e interdependente. Sempre soube que, ao estender a sua zona de influência ou de domínio para ocidente, os seus proveitos económicos seriam maiores. Contundo, nunca foi este o seu desejo. A grandeza imperial da Rússia sempre foi mais ardente e prioritária do que a formação de uma economia competitiva, inovadora, tecnológica e capaz de se afirmar num mundo global.

Nos últimos anos, Putin e as suas asseclas rearmaram-se, espalharam o caos pelos vizinhos e a viveram, languidamente, dos recursos naturais. Nunca investiram na competitividade económica e nunca acreditaram na força da economia o que, certamente, os obrigará a fazer mais concessões do que desejarão.

No meio de tantas incertezas e muitos receios só no resta acreditar nas forças do mercado e no quarto pacote de sanções. Mesmo sabendo do perigo do fogo amigo é o mínimo que podemos fazer por um povo que na resistência, na dor e no sofrimento mostram ao mundo que a liberdade tem um preço que vale a pena pagar.