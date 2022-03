Está a chegar a Primavera, vá descobrir Portugal na ponta dos pés

Todos sabemos que as estações já não são o que eram. A 1 de Janeiro deste ano, lembro-me bem, estavam 21 graus por volta das 15h no Norte do país. Nas últimas semanas parece que o Inverno se abateu, finalmente, sobre Portugal: chegou a desejada chuva e os termómetros mostraram-se mais comedidos. E esta semana ainda cá chegaram as poeiras do Sara, baralhando ainda mais a nossa relação com o clima. Mesmo assim, com calores fora de horas e chuvas que vieram tarde, o calendário é o calendário e diz-nos que amanhã começa a Primavera no hemisfério Norte. Aqui na Fugas decidimos celebrar a sua chegada com um convite para que parta à descoberta do país na ponta dos pés. Os nossos repórteres levam-nos por bons caminhos de Norte a Sul do país: o André Borges Vieira guia o passeio pela Levada da Víbora, em Cabeceiras de Basto; o Luís Octávio Costa caminha pela Arte na Paisagem de Guimarães; a Maria José Santana revela a pateira de Frossos, em Albergaria-a-Velha; o Humberto Lopes desbrava os caminhos do Geopark Serra da Estrela; e, por fim, a Mara Gonçalves explora Arraiolos. Já o Luís J. Santos apresenta-nos a protagonista da semana: chama-se Marta Cabral e é a directora da Rota Vicentina, que está a celebrar dez anos. Bons caminhos!

Por Coimbra, a Maria José Santana conta-nos a história dos Luíses, os dois irmãos que decidiram recuperar a casa de família com ligações ao cultivo de arroz no Baixo Mondego e abriram a Guest House Oryza. Vale a pena conhecer esta unidade de alojamento que cultiva a arte do bem receber.

Outros irmãos, no caso, Bruno e Cláudio Luz, estão apostados em preservar o verdadeiro pão de Mafra. Oriundos de uma família com ligações à panificação tradicional, eles são os Guardiães do Sabor desta semana e contaram ao Edgardo Pacheco como planeiam definir o que é o genuíno pão de Mafra.

Mais a norte, em Braga, o José Augusto Moreira foi conhecer o Tabique, uma taberna moderna que se instalou num contexto alternativo e criativo. Fica no andar inferior do bar Juno e serve uma cozinha do mundo que se cruza com receitas e produtos tradicionais. A crónica desta semana do Miguel Esteves Cardoso é uma ode ao cachorro-quente português. Não sabe o que é? MEC explica. Nos vinhos, há uma novidade chamada Legado, abordada aqui e aqui também. Por fim, a Carla B. Ribeiro conta-nos como é que o piloto Miguel Oliveira acelerou o Hyundai i20.

Por hoje é tudo. Volto no próximo sábado com mais novidades para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana, boas fugas – e bem-vinda, Primavera!

