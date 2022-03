Aeronave militar dos EUA despenhou-se na Noruega com quatro pessoas a bordo

As condições meteorológicas impediram uma missão de salvamento aérea.

Um avião militar dos Estados Unidos com quatro pessoas a bordo despenhou-se esta tarde no norte da Noruega. A informação foi avançada pela polícia local e pelo Centro de Coordenação de Resgate (JRCC) do país.

A aeronave militar, um Bell Boeing V-22 Osprey, participava num exercício da NATO — cerca de 30 mil militares participam neste exercício militar, Cold Response 2022 — que já estava previsto antes de a Rússia ter invadido a Ucrânia no final de Fevereiro. Foi dado como desaparecido às 18h26 (17h26 em Portugal), informou a JRCC.

Um helicóptero de resgate e um avião militar norueguês fizeram uma busca na zona que o Bell Boeing V-22 sobrevoava e conseguiram localizar os destroços da aeronave duas horas após o desaparecimento.

“Encontrámos os destroços de um avião que se despenhou. Não vemos qualquer sinal de vida”, disse à Reuters o chefe da polícia do condado de Nordland. “Fomos informados que é uma aeronave norte-americana com quadro cidadãos a bordo.”

As condições meteorológicas impediram uma missão de salvamento aérea. Os serviços de resgate e a polícia estão a tentar chegar ao local por terra, mas não se sabe quanto tempo pode demorar. “Está escuro, está mau tempo e há risco de avalanches”, explicou o chefe da polícia da região.

O avião deveria ter aterrado pelas 18h na Noruega.