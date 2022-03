E se a China “ganhar” a guerra da Ucrânia?

Estará a Rússia à beira de derrota e a caminho de se tornar num estado vassalo de Pequim? O sempre optimista Fukuyama prevê o regresso do “espírito de 1989”

A posição da China na guerra da Ucrânia é uma das chaves da actual crise e as suas opções terão um peso na definição do pós-guerra e da ordem mundial. Mas durante quanto tempo conseguirá manter a sua relativa ambiguidade? O preço de um apoio aberto à invasão russa parece proibitivo em termos diplomáticos. No entanto, permitir uma derrota humilhante de Vladimir Putin, após o acordo “de amizade” de 4 de Fevereiro, será também um desaire para Pequim e Xi Jinping, cuja credibilidade internacional se ressentirá. E está nas suas mãos escolher o desfecho da guerra? Talvez não.