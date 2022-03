A Área Metropolitana do Porto e as tentações do “portocentrismo”

A Área Metropolitana do Porto (AMP) foi instalada e começou a funcionar em 1992, com a e eleição da primeira Junta Metropolitana, embora a lei de criação seja de agosto de 1991. Nesta perspetiva, faz este ano 30 anos. É aparentemente estranho que a própria Instituição ignore esta data redonda. Numa primeira fase, a AMP foi decisiva para a concretização de alguns projetos de grande dimensão, como o Metro e o desenvolvimento da LIPOR. Até, por isso, o 30º aniversário deveria ser motivo para uma reflexão aprofundada sobre o estado atual da Instituição. Poderá sempre dizer-se que ainda estamos a tempo, se houver vontade para tanto.

“A AMP está em processo de mutação. O conteúdo dessa mutação é múltiplo: económico, cultural e territorial. (…) Há uma série de dúvidas sobre a capacidade das instituições, nomeadamente das Instituições Públicas, de compreenderem o desafio e de atuarem em conformidade”, escrevia Abílio Cardoso, na segunda metade da década de 90, no livro Do desenvolvimento do planeamento ao planeamento do desenvolvimento. Passadas mais de duas décadas, as palavras certas, do então professor da Faculdade de Engenharia, continuam válidas.

A AMP, entretanto, alargada a mais concelhos, mantém-se um território “em processo de mutação” e os responsáveis políticos, apesar de tudo o que tem sido feito e conseguido, fica-se com a impressão que continuam a não querer tornar prioridade os desafios que se colocam à área metropolitana. Mais, se a principal tentação dos municípios membros é de cada um pensar em si mesmo, na lógica de uma cultura individualista, a liderança da AMP tenderá a isolar-se numa espécie de “portocentrismo” inaceitável nos tempos que vivemos. De vistas curtas, diria, por oposição ao espaço de convergência e congregação política “na prossecução de interesses próprios das populações da área dos municípios integrantes”, como determina a Lei fundadora. A tentação da denominada “Frente Atlântica”, que parece pairar no ar, não seria mais que um “portocentrismo” multiplicado por três, revelador de que às estratégias colaborativas e de convergência em busca de consensos se escolhem opções competitivas, isolacionistas e de confronto. O processo de solidariedade com a Ucrânia, agrupando apenas os Municípios de Porto, Gaia e Matosinhos, foi apenas um exemplo daquela tentação, revelando preocupantes sinais da inexistência de um verdadeiro espírito e projeto metropolitano. Como é óbvio, todos os municípios da AMP gostariam de estar envolvidos neste processo de solidariedade, independentemente do que cada um está a concretizar. É preciso lembrar que o centralismo à escala regional é tão ou mais nefasto que o endémico centralismo nacional.

Enquanto as áreas metropolitanas na Europa reforçam a coopetição, relevando as vantagens do conjunto e de cada um dos seus membros, numa lógica de afirmação à escala internacional, aqui começam a aprofundar-se divisões e competições e o que avança é mais forçado por políticas públicas nacionais, que por opções estratégicas e influências liderantes da própria Instituição. Cada um dos membros da AMP deveria dizer desta o que o Presidente da Câmara de Barcelona, Jordi Hereu, escrevia, em 2008, no livro “Barcelona Modelo Avanzado de Gestión Pública”: “A Área Metropolitana de Barcelona é uma das grandes oportunidades para a Cidade”. Para nós, falo por Vila do Conde, vemos a AMP como uma grande oportunidade onde a competição não se sobrepõe à cooperação, tendo como resultado a coopetição na cultura, no ambiente, nos transportes, na educação, na ocupação e função dos territórios, nos equipamentos e no desenvolvimento económico. O objetivo é claro e passa pela qualidade de vida dos habitantes em cada um dos concelhos. Exige uma descentralização qualitativa, que deixa de respirar, quando se opta pelo centralismo. Parte de uma visão estratégica congregadora, integrada e partilhada. Busca encontrar projetos comuns mobilizadores e motivadores, de interesse para todos e cada os municípios e dos seus cidadãos.

Esta reflexão pretende ser um primeiro contributo para um debate necessário e urgente. Não tem qualquer objetivo de individualizar a crítica em A, B ou C. Pode ser entendido como uma autocrítica, tendo em conta que sou membro do Conselho Metropolitano, acabado de chegar, em representação do Município de Vila do Conde.