Demolir ou retirar carros: e se o viaduto Gonçalo Cristóvão tivesse outro destino?

Inaugurado nos anos 60, o viaduto no centro Porto está “obsoleto” e “não faz sentido na cidade do século XXI”. Arquitecto Paulo Moreira e outros investigadores estudaram outras vidas para este equipamento. Exposição Desviaduto quer pôr a cidade a debater o tema

Paulo Moreira passa muito tempo em busca de soluções para aquilo que considera serem dilemas no espaço público. O arquitecto, morador no centro do Porto, olhava para o viaduto da rua Gonçalo Cristóvão e via um desses problemas: “Parecia-me obsoleto e queria entender melhor a sua existência”, conta. A pesquisa histórica levou-o a uma narrativa desconhecida (que inclui uma derrocada da estrutura durante as obras) e deu o mote para a exposição Desviaduto, na galeria Nuno Centeno (Rua da Alegria) até 23 de Abril. O objectivo é abrir o debate à cidade: faz sentido manter este viaduto na cidade do século XXI?