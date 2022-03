Diogo Miranda levou a elegância e uma celebração ao Ateneu Comercial do Porto

As flores para a festa ficaram a cargo da Ernest W. Baker, com uma apresentação no edifício histórico da Baixa. As duas marcas desfilaram na manhã do último dia de Portugal Fashion.

Do tecto, coberto a veludo, estão suspensos candelabros de cristal e das paredes sobressaem os detalhes em dourado que os espelhos reflectem ─ o cenário podia ter saído de um filme de época. A manhã do último dia da 50.ª edição do Portugal Fashion começou no Ateneu Comercial do Porto e com uma celebração especial: Diogo Miranda celebra 15 anos de carreira. O espaço recebeu, ainda, a apresentação da dupla Ernest W. Baker, a marca de Inês Amorim e Reid Baker.