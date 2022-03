Alterações na F1: o crescimento dos pneus, o “VAR” e o safety car

O Campeonato do Mundo de 2022 acarreta algumas mudanças nos regulamentos e no desenho dos monolugares. Eis alguns dos pontos a ter em consideração.

Rodas/Pneus

A parte mais visível e impactante. Aconchegados em pequenos “guarda-lamas” ou abas, pensados para redireccionar o ar e desviá-lo das rodas traseiras (que por sua vez reduzem a turbulência para os carros seguintes), os pneus cresceram de 13 para 18 polegadas. Isto provoca o aumento do peso dos monolugares, com custos óbvios para as prestações: falta confirmar a estimativa inicial de perda de dois segundos por volta, o que pode ser compensado de outras formas. De escolha livre para a corrida, reduzem o sobreaquecimento, degradam-se menos e permitem um melhor controlo da pressão e temperatura. Problemáticos nas trocas em corrida, espera-se um aumento de tempo dos pit-stop.

Asas dianteiras

Maiores e em forma de seta, foram simplificadas para optimizar a aproximação as forças descendentes quando o monolugar segue “colado” ao carro da frente. O design varia muito, conforme o redireccionamento pretendido por cada equipa para o fluxo de ar, para minimizar a turbulência.

Asas traseiras

Redesenhadas e melhoradas, ganharam altura e forma de concha, desviando o ar sujo dos carros que seguem no cone de aspiração. Mantêm o DRS, embora sem a mesma influência nas ultrapassagens em recta.

Chassis

O fundo com os túneis Venturi ajuda a aumentar o efeito de solo através da “selagem” e capacidade de sucção do ar. Os problemas surgem nas zonas mais rápidas, com a trepidação a afectar o comportamento, sacudindo positivamente o piloto.

Comunicações filtradas

As comunicações com a direcção da corrida serão filtradas através de canais próprios que impedem as constantes queixas dos responsáveis das equipas, como aconteceu nos últimos dois anos e em especial na última corrida de 2021, com pressões indesejáveis sobre quem precisa de aplicar os regulamentos em momentos de enorme tensão. Haverá ainda um centro de controlo de apoio, semelhante ao VAR do futebol.

Safety car

Alterado em função da polémica decisão de Michael Masi para evitar interpretações subjectivas e estranhas ao espírito do regulamento. Agora, todos os retardatários terão de ultrapassar o “safety car” quando for necessário reiniciar a corrida.

Recordes

Há dezena e meia de recordes a bater nesta temporada, com o espanhol Fernando Alonso em destaque. Mas antes, Hamilton tem nova hipótese para agarrar o oitavo título mundial. Quanto a Alonso, a longevidade permite-lhe tentar destronar Kimi Räikkönen, detentor de 349 Grandes Prémios, 18.621 voltas e 278 corridas completas (embora neste parâmetro conte com a concorrência de Hamilton).

Dois dias depois de celebrar 15 anos na Fórmula 1, Hamilton pode superar Schumacher caso vença um GP em 2022, o que faz há 15 temporadas consecutivas. O britânico tem ainda uma marca que reparte com Schumacher e Ayrton Senna, de oito pole positions no mesmo circuito, e assumirá a liderança caso conquiste o melhor tempo de qualificação na Austrália ou na Hungria. Da mesma forma, pode chegar à sexta vitória em Espanha, estando ainda empatado com Senna. Não faltará, por isso, motivação extra na grelha da F1.