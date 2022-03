“Provavelmente na próxima semana estaremos a atingir a meta” para o fim das restrições, defende perito

Mortalidade por covid-19 situa-se, actualmente, nos 27,7 óbitos por milhão de habitantes a 14 dias, com uma “tendência decrescente”. O objectivo para que as restrições caiam é que este indicador chegue às 20 mortes por milhão de habitantes a 14 dias. As projecções que a DGS traçou inicialmente vão no sentido de que essa meta seja atingida entre o final deste mês e o início de Abril.