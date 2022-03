Primavera começa com semana de chuva em quase todo o país

É com chuva que se brindará à chegada da Primavera no próximo domingo (dia 20), de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As regiões do Centro e Sul serão as mais afectadas por aguaceiros, que começam já neste domingo, mas “tudo indica que se estenda a todo o país” na segunda-feira, indica a meteorologista do IPMA Patrícia Gomes ao PÚBLICO.

Depois de, durante esta semana, as poeiras do deserto do Sara terem pintado o céu de laranja — poeiras essas que poderão continuar a ter “concentrações muito pequenas e não significativas” ao longo dos próximos dias —, a próxima semana será marcada pelos aguaceiros: “Já a partir de domingo regressa a precipitação, principalmente no Centro e Sul”, indica a meteorologista. Esta chuva será causada por um “sistema frontal associado a uma depressão centrada a sudoeste do continente”.

Nesse dia, a precipitação pode ser “pontualmente intensa no Baixo Alentejo e Algarve”.

“Ao longo da semana, o continente será influenciado por várias perturbações frontais que dão origem a precipitação” em todo o território continental, indica Patrícia Gomes. A chuva deverá manter-se pelo menos até ao final da próxima semana.

Com 77% do território do continente em situação de seca severa ou extrema, de acordo com o último documento de monitorização da seca meteorológica, publicado a 15 de Março, a chuva representa boas notícias. E é possível que a situação melhore, depois de uma semana de chuva, com um “ligeiro desagravamento”, mas “não será tão significativo de modo a que a seca termine”, diz a meteorologista.

Na próxima semana, também o vento deverá soprar mais forte, especialmente no Algarve e terras altas, “onde soprará por vezes forte e com rajadas de 60 e 75 km/h respectivamente”.

As temperaturas máximas deverão baixar ligeiramente. De acordo com o site do IPMA, para Lisboa, prevê-se chuva de domingo até sexta-feira, dia 25. As temperaturas máximas irão rondar os 16ºC e as mínimas, os 10ºC ao longo da semana. No Porto, onde a chuva só deverá chegar na segunda-feira, as temperaturas máximas deverão rondar os 18ºC e as mínimas, os 9ºC. Em Faro, prevê-se chuva de domingo a sábado, dia 26. As temperaturas irão manter-se pelos 17ºC de máxima e 11º de mínima.