Manuel Maria Carrilho condenado a 3 anos e 9 meses de prisão por violência doméstica

O Tribunal da Relação de Lisboa condenou Manuel Maria Carrilho a 3 anos e 9 meses de cadeia por violência doméstica contra Bárbara Guimarães, segundo a SIC Notícias.

A pena será suspensa mediante o pagamento de seis mil euros à APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e o ex-ministro terá ainda de pagar uma indemnização de 40 mil euros a Bárbara Guimarães, por danos não patrimoniais sofridos.

Em Outubro de 2020, o Juízo Local Criminal de Lisboa decidiu julgar a acusação deduzida pelo Ministério Público improcedente por não provada, e a acusação particular parcialmente procedente, por parcialmente provada.

Assim, na altura, o tribunal absolveu o ex-ministro da prática de um crime de violência doméstica e de 22 crimes de difamação.

Manuel Maria Carrilho acabaria por ser condenado apenas pela prática de um crime de difamação numa pena de multa no montante de 900 euros e no pagamento à assistente de uma indemnização, a título de danos não patrimoniais, no valor de 3000 euros.

Essa sentença surgiu na sequência de uma nova audiência realizada pelo Tribunal Criminal de Lisboa, para dar cumprimento ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 25 de Junho, relativa ao processo intentado por Barbara Guimarães a 18 de Outubro de 2013.

A 15 de Março de 2019, o Juízo Criminal de Lisboa manteve inalterada a decisão de 2017 de absolver o ex-ministro Manuel Maria Carrilho do crime de violência doméstica contra a ex-mulher Bárbara Guimarães, após reabertura do julgamento devido a um lapso de datas.