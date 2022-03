Juiz Ivo Rosa alvo de processo disciplinar por alegada infracção do dever de obediência

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu abrir um processo disciplinar ao juiz de Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal, que está, neste momento, responsável pelas instruções do processo principal relativo ao colapso do Banco Espírito Santo e do caso Octapharma. Isso mesmo foi confirmado esta sexta-feira pelo órgão de gestão e disciplina da judicatura, na sequência de notícias avançadas pelo Expresso e pelo Observador.

"Na sessão da Secção de Assuntos Inspectivos e Disciplinares do Conselho Permanente Ordinário do CSM, ocorrida em 24 de Fevereiro de 2022, foi deliberado por unanimidade dos seus membros instaurar procedimento disciplinar ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, Ivo Nelson de Caires Batista Rosa, para apuramento de factos que poderão configurar responsabilidade disciplinar pela infracção do dever de obediência à Constituição e à lei (...) e pela infracção consubstanciada na interferência ilegítima na actividade jurisdicional de outro magistrado”, revela o organismo num esclarecimento público. Esta última constitui uma infracção grave, o segundo de três níveis existentes (leves, graves e muito graves).

O juiz a que se refere a nota é Carlos Alexandre, colega de Ivo Rosa no Tribunal Central de Instrução Criminal, a quem este último já revogou decisões, mesmo estando pendentes recursos para o Tribunal da Relação de Lisboa, a contestar as mesmas. Foi, aliás, o envio da cópia de um acórdão em que dois juízes da Relação de Lisboa criticam duramente uma decisão de Ivo Rosa que anulara outra dada anteriormente pelo colega Carlos Alexandre, que tinha estado de turno nas férias do colega, que esteve na origem da abertura do processo disciplinar.

O CSM adianta ainda que ordenou que Ivo Rosa, que se encontra de baixa, fosse notificado da abertura do processo, mas o PÚBLICO sabe que até agora tal ainda não aconteceu. Depois de ter tentado notificar pessoalmente o magistrado na sua residência, sem sucesso, o conselho optou por enviar uma carta registada com aviso de recepção que ainda não terá sido levantada pelo magistrado, que, em meados de Fevereiro, foi sujeito a uma intervenção cirúrgica de urgência.