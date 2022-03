PSD vira-se para Montenegro sem desistir de Moedas

Com Paulo Rangel fora da corrida, o partido vira-se para a apresentação da candidatura de Luís Montenegro, embora haja quem aposte as fichas todas em Carlos Moedas. Há pessoas no partido que entendem que o presidente da Câmara de Lisboa deve ser candidato à liderança, e enquanto esse tabu não for completamente clarificado, ninguém quer avançar.