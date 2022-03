Portugal enviou 18 militares e nenhum veículo para exercício da NATO na Noruega com 30 mil tropas

Exercício não está relacionado com a guerra na Ucrânia. Ministério da Defesa alega que esta era a participação que estava prevista no plano anual.

Serão mais de 30 mil soldados de 27 países da NATO - Organização do Tratado do Atlântico Norte que desde o início desta semana e até 1 de Abril vão participar no exercício Cold Response 2022 na Noruega, porém, Portugal enviou apenas 18 militares sem qualquer meio aéreo ou naval. De acordo com o Expresso, o gabinete do ministro da Defesa argumenta que “este era o empenhamento que estava previsto no planeamento das Forças Nacionais Destacadas para 2022”.

O Expresso atribui a fontes militares a explicação para esta reduzida participação nacional no exercício conjunto da NATO: “limitações orçamentais”. O que se conjuga com declarações de João Gomes Cravinho que há dias defendeu que a Defesa “terá de ser devidamente contemplada” nos próximos orçamentos, uma vez que a “realidade estratégica mudou” no espaço europeu.

Há um mês, o Exército chegou a fazer um exercício de cinco dias na Serra da Estrela precisamente para “validar a formação e o treino” do Agrupamento Mecanizado para poder seguir para a Noruega. Este agrupamento dispõe de um batalhão mecanizado com 609 militares e 159 viaturas tácticas - mas apenas dúzia e meia de tropas seguiram para a Noruega.

O exercício na serra foi realizado, segundo o Exército, “no âmbito das actividades de manutenção da prontidão da Very High Readiness Joint Task Force”, a força da NATO de 40 mil militares que tem um prazo de prontidão de sete dias e que está já a ser destacado para países com fronteira com a Ucrânia.

É a NATO quem, no entanto, faz questão de realçar que este exercício nada tem a ver com a situação na Ucrânia, argumentando que o exercício “foi anunciado há oito meses”. “Não está ligado à invasão não-provocada e injustificada da Ucrânia pela Rússia, à qual a NATO está a responder com medidas preventivas, proporcionais e de não-escalada [do conflito]”, vinca a organização no seu site.

“As primeiras tropas aliadas chegaram à Noruega no Outono e no início do Inverno para treinarem e se prepararem para este exercício. E haverá ainda algum treino menor em Abril, depois do exercício de campo”, descreve a organização norueguesa, que recebe este exercício a cada dois anos. O país foi membro fundador da NATO em 1949.

“O Cold Response 2022 é um exercício planeado desde há muito tempo que reúne milhares de soldados dos aliados e parceiros da NATO, testando a sua capacidade para trabalhar juntos em condições adversas de clima frio por toda a Noruega - em terra, no ar e no mar”, explica a NATO. “Nas próximas semanas, as forças armadas aliadas e parceiras percorrerão o vasto deserto gelado, realizarão exercícios de tiro real, mergulharão em lagos gelados e muito mais. Trata-se de treinar capacidades vitais, garantir que as nossas forças armadas estão preparadas para responder a qualquer ameaça ou crise - e manter os nossos países e populações em segurança.”