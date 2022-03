Vox Pop: Carla Lopes à descoberta da residência Sound It

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

A rádio Antecâmara inaugurou a 15 de Março uma residência e exposição na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB). No 12.º episódio do podcast Antecâmara, Carla Lopes esteve a recolher as primeiras impressões dos visitantes e visitou a instalação sonora.

A componente central da exposição é um estúdio de gravação da forma triangular e inteiramente feito em cartão que, de Março a Setembro, vai acolher em residência a Rádio Antecâmara. O estúdio - o coração da exposição - é abraçado por uma estrutura em elipse, casa para a instalação sonora, onde música e palavra desafiam os sentidos ao longo de um percurso em túnel.

Foto

Nos seis meses de programação, semanalmente, 16 diferentes programas em directo irão falar - ou continuarão a falar - de arquitectura, entendida como uma disciplina que vai muito para além da construção de espaços habitados e daquilo que se constrói.

Essas vozes, referem os curadores, lembram-nos que a arquitectura tem o potencial de fazer mais do que resolver um determinado conjunto de problemas: a arquitectura produz cultura e pode estabelecer o que requer atenção hoje.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

