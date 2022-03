Na Bolívia, as cholitas lutam entre si para combater os estereótipos

Cabelos entrançados, saias longas e rodadas, numa fusão de cores e tecidos que dão uma nova vida à tradição. E um combate que, apesar de ser corpo a corpo, representa uma luta contra a discriminação e uma forma de honrar as indígenas da etnia aimará. São estes os traços que definem a performance das wrestlers cholitas no festival Electropreste, que decorreu no último fim-de-semana em La Paz, na Bolívia.

A palavra cholita tem origem de um termo espanhol com conotação pejorativa referente a indígenas — "chola". Actualmente, as gerações mais jovens reclamaram a expressão e usam-na com orgulho, para compensar o tratamento proferido contra as cholitas e outras mulheres indígenas que, durante muito tempo, foram excluídas socialmente e até banidas de lugares públicos.

Estas lutadoras fazem parte de um grupo chamado The Titans of the Ring, que inclui tanto homens como mulheres. Desferindo golpes contra os estereótipos, mostram o poder feminino, dentro e fora do ringue.