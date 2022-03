A última “é” a primeira página

Para muitos, como eu, que aí começam por ler o jornal. Assíduo comprador e leitor de quem substituiu, e bem, Rui Tavares. Moderada, leio a colunista Carmo Afonso, que é intelectualmente séria nas suas crónicas. Cheiram e sabem a alfarrobas. Além de não ter uma visão distorcida nem representar o pior que tem a democracia, pelo contrário, é capaz de, sem paternalismos indicar as melhores trajectórias para praticarmos e consolidarmos a democracia.

Carmo Afonso não é uma perigosa esquerdista, é alguém que se preocupa e escreve sobre a equidade que deve existir no campo social. Já vai sendo uma raridade no panorama jornalístico... Leiam-na com boa-fé. Que nunca lhe doa o intelecto!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Insanidade e solidariedade

Se existem pessoas que não conseguem aprender com os erros da história, outros há que olham para o passado com outros olhos e um outro pensar mais cauteloso, sabendo que os seus cálculos poderiam ser um desastre com repercussões inimagináveis para a humanidade, onde nem os senhores da guerra sairiam vencedores, pagando um preço demasiado alto pela sua insensatez.

Prestes a vivermos a semana da solidariedade que se celebra a partir de 21 de Março, este acto torna-se muito mais abrangente quando sem olharmos a raças, cores ou credos, somos capazes de pensar naqueles que por consequência da loucura ou insanidade mental de um homem que desencadeou uma guerra, e no sofrimento causado pela mesma, precisam de sentir que a solidariedade pode fazer toda a diferença na vida de quem precisa.

A insanidade mental de um homem e dos seus seguidores não consegue avaliar e sentir o sofrimento causado a milhões de seres humanos inocentes, que vai perdurar para o resto das suas vidas, onde o som das armas é difícil de esquecer perante a brutalidade de acções que não se justificam, mas onde enquanto uns se digladiam outros colocam em prática o sentimento de entreajuda que se traduz na nobreza de gestos solidários.

Américo Lourenço, Sines

O que representa Kiev e a Ucrânia para Putin

A historiadora ucraniana Natalia Yakovenko (NY), figura respeitada na Ucrânia com obra publicada e com parte dessa obra que faz parte dos currículos do sistema educativo, numa entrevista concedida a um jornalista ocidental asseverou que “a Ucrânia para além de ser um país soberano e democrático que não agrada a Putin - que é um ditador e um autocrata - é cobiçada, também, pelos seus recursos, pela sua riqueza e pelo seu posicionamento geoestratégico, espécie de tampão, face ao ocidente e à NATO”. NY foi mais longe nesta entrevista e referiu que “Kiev é a jóia da coroa para Putin porque este considera a federação medieval de Rus de Kiev como a mãe da origem cultural dos actuais povos da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia e, portanto, é a sua mãe-pátria, desejando recuperá-la para restaurar a grandeza do império russo que foi desmembrado com a queda do Muro de Berlim”. NY tem noção de que as guerras modernas ganham-se desde o ar e apoia o presidente Zelenskii no apelo que este fez para que a comunidade internacional encerre o espaço aéreo. O drama é que os Estados Unidos e os seus aliados estão condicionados e não podem responder a esta pretensão sob pena da escalada da guerra tomar proporções apocalípticas. Que fazer? Dias negros nos esperam.

António Cândido Miguéis, Vila Real

A poeira do deserto

A meteorologia da semana trouxe-nos o deserto do Sara como poeira. A visita é incómoda para muitos de nós, mas a chegada inesperada da poeira do deserto a Portugal teve a virtude de nos recordar outras paragens muito diferentes das nossas. A Natureza é por vezes cruel, mas nunca deixa de nos surpreender. Esse assombro - perante o ocaso mais intensamente colorido pela poeira do Sara ou perante a força destruidora de um furacão - é provavelmente o último elo entre o homem moderno e o primitivo, agora que as barreiras da fome e da doença já foram largamente derrubadas. <_o3a_p>

Actualmente há pessoas brilhantes e poderosas que querem eliminar esse elo entre o homem moderno e as suas origens. Umas defendem a geo-engenharia como domadora da meteorologia e das alterações climáticas. Outras promovem o Metaverso, um não-lugar onde só podemos viver como não-pessoas. As duas propostas têm em comum o algoritmo de dados como construtor de novos mundos, onde não há lugar para a crueldade nem para o assombro nem para a poeira do deserto em Portugal. Cuidado com o algoritmo de dados e com o mundo novo que ele nos vai trazer.<_o3a_p>

João Bettencourt, Lisboa

<_o3a_p>