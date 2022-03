Uma biblioteca livre em Lisboa: Livros não são lixo!

Recentemente realizei uma “experiência social” no Areeiro, em Lisboa. Existe aqui, há bastante tempo, uma “cabine de leitura” na Praça de Londres: o modelo é idêntico a outras experiências no estrangeiro mas é mais fechado: a cabine está muitas vezes encerrada porque depende de voluntários e isso reduz os horários em que, de facto, está aberta ao público. Após alguma investigação encontrei vários exemplos, noutros países, de bibliotecas abertas ou livres que funcionavam de uma forma mais flexível no Brasil, EUA, Reino Unido, Argentina, França ou Espanha. Era assim possível fazer mais e melhor e munido dessas experiências decidi começar algo semelhante em Lisboa.