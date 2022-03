O Autovoucher e outras más ideias

Enfrentemos a realidade: não há soluções mágicas. Em face da escassez no mercado, é preciso consumir menos.

O relatório de março de 2022 da Agência Internacional da Energia (AIE) avisa que vamos atravessar a “maior crise de oferta” de petróleo das últimas décadas, cuja consequência é o aumento do seu preço. Este baixou nos últimos dias, mas não devemos confundir as flutuações de curto prazo com a tendência, que é de aumento – como a AIE avisa. Há um ano, o barril de petróleo estava a menos de 65 dólares e ontem estava nos 106, depois de ter chegado quase aos 140 há pouco mais de uma semana.