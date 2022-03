Timorenses vão às urnas para escolher entre um recorde de candidatos presidenciais

O antigo porta-voz da resistência timorense, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, ex-primeiro-ministro e ex-Presidente não está disposto a refrear as suas ambições e a entregar-se à reforma: aos 72 anos, José Ramos-Horta quer voltar ao Palácio Presidencial Nicolau Lobato, inaugurado precisamente a meio do seu mandato como Presidente da República de Timor-Leste, em 2012. Nas eleições deste sábado é um dos favoritos entre os 16 candidatos que se apresentam a votos, no que é um recorde em termos de presidenciais no país que se tornou independente em 2002.