Gondomar reabilita estrutura industrial ligada a extracção de carvão

Obras no Cavalete do Poço de São Vicente são há muito reclamadas. Câmara de Gondomar quer aproveitar intervenção para promover ligação às Serras do Porto

O município de Gondomar vai investir 2,3 milhões de euros na reabilitação do Cavalete do Poço de São Vicente, estrutura de arqueologia industrial ligada à extracção de carvão nas minas de São Pedro da Cova, anunciou fonte camarária.

O cavalete, que está classificado como Monumento de Interesse Público desde Março de 2010, foi construído em 1934 em terrenos privados que o município veio a comprar.

“Após a inicial aquisição dos terrenos, o município de Gondomar solicitou um diagnóstico da situação estrutural do cavalete ao Instituto da Construção, da Faculdade de Engenharia do Porto (FEUP), bem como uma proposta de intervenção. É justamente com base nesse estudo e proposta de intervenção que a presente intervenção é promovida”, explica a Câmara Municipal, no distrito do Porto, em comunicado.

Com a intervenção agora anunciada, o município de Gondomar pretende “promover a preservação e divulgação do património histórico e da memória local com o património natural, mais concretamente com o Parque das Serras do Porto”, que se encontra paredes-meias com o complexo mineiro.

O Cavalete é uma torre com 38,5 metros de altura, em betão armado, que simboliza o período áureo da exploração de carvão mineral (antracite) no subsolo de São Pedro da Cova, uma freguesia de Gondomar, no distrito do Porto.

Foi construído pela empresa do engenheiro Fernando Moreira de Sá, sob projecto do engenheiro belga Charles Tournay. A torre suportava duas roldanas que permitiam mover duas jaulas monta-cargas para conduzir ao exterior o carvão extraído no subsolo. Uma estilização do cavalete passou a ser, desde 1990, o logótipo do Departamento de Minas da FEUP.