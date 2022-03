A indústria chegou à passerelle e o estigma da saúde mental com Katty Xiomara

Na tarde do segundo dia de desfiles do Portugal Fashion destacou-se a estreia da Nopin de Catarina Pinto, Estelita Mendonça e a consagrada Katty Xiomara.

A manhã do segundo dia de desfiles do 50.º Portugal Fashion foi dedicada aos jovens criadores. Depois de almoço, os desfiles mudaram-se para a sala do arquivo da Alfândega do Porto para uma estreia. É a primeira vez que a marca Nopin pisa a passerelle do evento de moda do Norte, reforçando a ligação à indústria que o distingue. Já o serão ficaria marcado pela “Lokura” de Katty Xiomara e o alerta para a desmistificação da saúde mental, que a designer luso-venezuelana lamenta continuar rodeada de “estigma”.