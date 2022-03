Sem conseguir tratamento para a doença mental do filho e num acto de desespero, Lisa abdicou da custódia

Sentada dentro do carro no parque de estacionamento do tribunal, Lisa Rowe olhou para o seu reflexo no retrovisor. “Será esta a imagem de uma boa mãe?”, perguntou. Ainda tinha um hematoma no braço direito onde o filho, de 17 anos, a tinha agarrado três semanas antes, gritando palavrões, quando ela o levava à escola. E, quando fechou os olhos, ainda conseguia sentir as mãos dele à volta da sua garganta, algo que acontecera há um ano.