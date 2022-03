Dez ideias para celebrar o Dia do Pai

Um dia Wow

Com o copo bem servido de créditos, o Wow – World of Wine, em Vila Nova de Gaia, também entra na festa do Dia do Pai. Para o homenageado do dia, há entrada gratuita nos sete museus temáticos do quarteirão cultural: do Vinho, do Chocolate, da Cortiça, da Região do Porto, The Bridge Collection, The Wine Experience e Pink Palace. No programa das festas estão também visitas guiadas ao reino de Baco (dias 19 e 20 de Março, às 11h e às 16h, 30€), a Chocolate Grand Tour (dia 20, às 15h, 20€), o brunch “com a melhor vista do Porto” (sábados e domingos, das 12h às 17h) e a nova exposição Portugal/Saudade, que reúne uma centena de imagens captadas pelo fotógrafo norte-americano Neal Slavin (das 10h às 19h, 10€).

A Oeste, natureza e vinho

A 45 quilómetros de Lisboa repousa uma sugestão para retemperar as forças e o palato, em comunhão com a natureza e com o vinho à mão. A Quinta de Chocapalha, situada na Aldeia Galega da Merceana (Alenquer), abre as portas a “filhos, pais ou avós que procuram experiências vínicas únicas e que se queiram deixar levar pelos encantos dos vinhos”. O convite é para uma visita feita em família e guiada por outra, os Tavares da Silva, proprietários de um lugar repleto de “árvores centenárias e repletas de tradição”. Um elemento do clã partilhará histórias dos vinhos ali produzidos, enquanto leva os visitantes à adega e à sala das barricas, onde há três vinhos a provar, com aperitivos para acompanhar. O passaporte custa 25€ por pessoa e pode ser reservado através dos seguintes contactos: 263 769 317 ou visitas@chocapalha.com.

Uma animação

Se ir ao cinema com o pai é sempre um bom programa, há um festival que faz do evento uma animação. Pode ir dos temas mais dramáticos aos momentos mais divertidos, passar pelo terror e até pelo erotismo, desde que bem desenhados. No Monstra - Festival de Animação de Lisboa, que está a decorrer até 27 de Março, só se encontra o melhor do género, com direito a várias estreias, num total de 400 filmes de 46 países. Para os cinéfilos que foram pais há pouco tempo, é também um bom sítio para levar a prole: na Monstrinha, há sempre lugar reservado para sessões em família, parte delas dirigidas a bebés. A 21.ª edição do festival realiza-se no Cinema São Jorge, no Cinema City Alvalade, na Cinemateca Portuguesa e noutros locais da capital. É só escolher.

Pai de improviso

É levada à cena pelos Sem Rede e pela Byfurcação – nomes que, por si só, já dão uma ideia do que aqui se vai passar. Qualquer pai sabe que, por mais bem preparado que tente estar, tem pela frente um caminho cheio de dúvidas e escolhas imprevisíveis. Uma boa capacidade de improviso pode ser uma ferramenta a ter à mão. E é de improviso que se faz Tal Pai, Tal Filho, uma peça alinhada para celebrar o Dia do Pai, que vive da interacção com o público para se ir construindo. Da plateia virão os palpites sobre as relações pais-filhos para dar mote ao enredo desenvolvido em tempo real pelos actores Paulo Cintrão, Ricardo Karitsis e João Parreira. Está em cena a 19 de Março, às 17h, no palco do Auditório Carlos Paredes (Lisboa), por 10€.

Mergulhos com outros pais

Pai é quem cria, até debaixo de água. Para dar a conhecer as figuras paternais que habitam o aquário, o Oceanário de Lisboa aproveita a data para convidar pais e filhos a descobrir os respectivos congéneres das espécies marinhas e a testemunhar cuidados parentais e papéis assumidos. Por lá andam, entre outros pais, os pinguins-de-magalhães, que partilham tarefas como alimentação, e incubação e protecção dos ovos; os cavalos-marinhos, em que “a fêmea transfere os ovos para o macho, que os fertiliza na sua bolsa”; e os peixes-palhaço, que assumem em grupo a defesa dos ovos do casal reprodutor. De caminho, vale a pena espreitar as Florestas Submersas de Takashi Amano, “o maior nature aquarium do mundo”, e One – O Mar Como Nunca o Sentiu, a instalação imersiva concebida por Maya de Almeida Araújo. As portas estão abertas das 10h às 20h; a entrada custa 19€, com descontos para crianças dos três aos 12 anos (13€), seniores (15€) e menores de dois anos (grátis).

Uma aventura

Um dia em contacto com a Natureza. É esta a proposta da Turnauga – Turismo e Aventura, que convida a celebrar a efeméride com um passeio de aventura. No programa está uma caminhada de quatro quilómetros nos Passadiços do Paiva (Arouca), seguida de cinco quilómetros de rafting no rio que lhes beija os pés. A viagem, aconselhada a maiores de 12 anos, custa 30€ (pai) e 40€ (filho). Informações e reservas através dos contactos turnauga@turnauga.net e 967 092 027.

Thriller à luz das velas

Elegância, intimismo e um tributo ao rei da pop nas cordas de um quarteto iluminado por velas. Assim se brinda ao Dia do Pai no ambiente “cinco estrelas” do Altis Grand Hotel (Lisboa), cortesia de uma edição especial dos concertos Candlelight, que têm feito sucesso com este tipo de momentos musicais únicos em cenários especiais. Desta vez, as pautas homenageiam Michael Jackson, através de versões de êxitos que vão de Thriller a Billie Jean, com interpretação entregue aos instrumentos de cordas de Diogo Costa, Inês Henriques, Mariana Moreira e Noémi Adrião. Realiza-se a 19 de Março, em duas sessões à escolha: 19h30 ou 21h30. O preço dos bilhetes varia entre 15€ e 35€.

Um serão poético

De um lado está Júlio Machado Vaz, psiquiatra, sexólogo e autor de escritos como Sexo dos Anjos, Olhos nos Olhos - Histórias de Sexo e Vida, Aqui entre Nós ou À Escuta dos Amantes. Do outro, Pedro Jóia, guitarrista com um corpo de trabalho que tanto se passeia pelo fado como pelo tango ou o flamenco. Juntos protagonizam o Serão Poético, um momento descontraído de música e poesia, que conta ainda com a participação de José Fanha e Paulo Condessa. O encontro está marcado para sábado, 19 de Março, às 21h30, na Casa da Criatividade de São João da Madeira (3€) e é um dos pontos altos do Poesia à Mesa, festival literário instalado na cidade até 21 de Março.

Lar, cómico lar

Mantendo a ideia de animação, mas acertando o gosto para aquele pai que prefere o sofá lá de casa, é preparar as pipocas e esperar pelas gargalhadas garantidas pela maratona que o Fox Comedy alinhou para a data, na companhia de famílias pouco ortodoxas e humor mordaz. O tiro de partida é dado a 19 de Março, às 19h36, em casa d’Os Simpsons, onde os membros mais novos do clã amarelo andam preocupados com o que oferecer a Homer, esse pai-modelo. Seguem-se convites para entrar no lares também politicamente incorrectos e moralmente duvidosos de Family Guy e American Dad, com uma selecção de episódios especiais destas séries saídas da mente de Seth MacFarlane. Para rematar, às 21h07, está a postos um Pai Infernal de carne e osso, num filme de Sean Anders protagonizado por Adam Sandler e Andy Samberg.

Paletas de cores

Inspirado no festival hindu que comemora a transição do Inverno para a Primavera com uma explosão de cores, o Bollywood Holi propõe uma celebração de música e dança (com ioga pelo meio) para dar vida a uma colorida paleta humana. A sétima edição está marcada para domingo, 20 de Março, e vem com novo cenário: este ano, a festa passa do Martim Moniz para o Templo Radha Krishna da Comunidade Hindu de Portugal, em Lisboa. É lá que se concentram, entre as 11h30 e as 18h, costumes e tradições, bailarinas e DJ, comida e artesanato. O Holi propriamente dito tem início às 15h e está aberto a todos os que queiram participar – avisa a organização, “as tintas em pó são biodegradáveis e ecológicas e saem facilmente com água”. A entrada custa 5€ (gratuita para crianças até aos 12 anos, desde que acompanhadas por um adulto; e 10€ com aula de ioga incluída) e vem com um pacote de tinta de oferta.