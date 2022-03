7 dias, 7 fugas: entre o pão e o chocolate, caminhamos na terra e com arte

Ílhavo fermenta a Festa do Pão, Sabrosa mostra a sua Rede de Percursos Pedestres, a Lourinhã dedica a semana ao ambiente, Arronches serve a Quinzena Gastronómica do Porco, Lisboa inaugura All You Need Is Art, Braga monta a tenda da Agro e Óbidos entra em modo chocolate.

Sábado, 19: pelo pão que Ílhavo amassou

Se o pão faz parte da sua dieta (e gula), o caminho aponta na direcção de Ílhavo. É por lá que, entre 19 e 27 de Março, fermenta a Festa do Pão de Vale de Ílhavo, que dá palco (e forno) à arte de 13 padeiras da região. Aos ingredientes principais (farinha, sal, fermento e água), juntam “uma boa dose de sabedoria secular”, preservada “de geração em geração”, asseguram na nota de imprensa as organizadoras Câmara Municipal e Associação Cultural e Recreativa Os Baldas. No cardápio estão pães, mas também padas, folares de Páscoa, bolos doces e broas, a par de espectáculos, oficinas, concursos e uma exposição temática. O programa concentra-se em grande parte no Jardim Henriqueta Maia, onde se instalam as bancas e a animação, nos dias 26 e 27 de Março.

Domingo, 20: Sabrosa em rede

A transmontana Sabrosa apresenta, neste domingo, a sua Rede de Percursos Pedestres. O momento vem servido com a inauguração do Centro de Apoio ao Pedestrianismo, na antiga Escola Primária de Paços, com uma visita ao Espaço Miguel Torga e com um passeio pedestre seguido de brunch. Encerradas que estão as inscrições, deixamos as coordenadas dos quatro Trilhos de Sabrosa a calcorrear, com distâncias entre os seis e os 11 quilómetros por percurso: Trilho do Castro de Sabrosa, Trilho do Volfrâmio, Trilho Vinhateiro de Provesende e Trilho nos Passos de Torga.

Segunda, 21: Lourinhã pelo ambiente

O Dino Parque da Lourinhã dedica a semana ao ambiente. Com actividades centradas na educação para a consciência ecológica e preservação do planeta, a atenção está virada para árvores e florestas (dia 21), água (22), alterações climáticas (23), resíduos e reciclagem (24), mares e oceanos (25), e biodiversidade e sustentabilidade (26 e 27) – alinhamento detalhado disponível aqui. É debaixo destes chapéus que crianças e adultos podem, por exemplo, plantar árvores, aprender sobre o plantio ou o processo que leva o peixe ao prato, participar em jogos sobre o ciclo da água, reciclar e assistir a demonstrações culinárias com base em produtos de origem local. O parque está aberto todos os dias, das 10h às 18h. A entrada custa 13€ (10€ dos 4 aos 12 anos), mas nos dias 26 e 27 de Março, é gratuita para crianças até aos 12 anos.

Terça, 22: em Arronches, porco ao prato

Com uma mão-cheia de edições ao serviço dos sabores, a Quinzena Gastronómica do Porco volta às ementas de 11 restaurantes da vila de Arronches, no Alto Alentejo, entre 18 e 27 de Março. Ao prato vão iguarias como burras com migas de farinheira, chili de porco preto, rolinhos de carne com bacon, iscas à Santo António, bochechas estufadas em vinho tinto, lombetes com coentros, migas de batata com carne frita, pernil no forno com ervas aromáticas, sopa de cachola ou papada frita. Fora dele, há visitas ao Monte da Faia, para dar a conhecer os animais da quinta. Organizada pela autarquia, a iniciativa estreia o carimbo Arronches com Sabor – Cozinha com Alma, que acompanhará os eventos gastronómicos da terra ao longo do ano, cozinhados para promover a economia local.

Quarta, 23: All You Need Is Art, agora em Lisboa

Depois de ter organizado a primeira edição do All You Need Is Art na sua própria galeria, em Cascais, em Fevereiro de 2020, a Metizartis expande a ambição do seu festival de arte contemporânea à Cordoaria Nacional, em Lisboa. Entre 23 e 27 de Março, o Torreão Poente alberga obras de mais de 40 artistas portugueses e estrangeiros, entre talentos firmados ou emergentes, reunindo “diversos géneros de expressão” num gesto de celebração “da reabertura do mercado das artes”. Com dois homenageados em foco – o artista Artur Bual (1926-1999) e o galerista Nuno Lima de Carvalho (1932-2019) –, exibe não apenas peças de arte mas também performances ao vivo, como o mural que Bruno Netto estará a pintar à entrada, “exaltando a própria criação artística”. A exposição pode ser vista de quarta a sexta-feira, das 14h30 às 21h, abrindo mais cedo ao fim-de-semana, a partir das 11h. A entrada é gratuita.

Quinta, 24: Agro em Braga

Ver O Poder de Parar o Tempo na exposição do fotógrafo Flávio Freitas, provar arroz de sardinha por obra da Confraria dos Sabores Poveiros, aprender a fazer sacos de cheiro em família, descobrir o prazer de ter uma horta, esculpir frutas e vegetais num showcooking, participar em palestras diversas, assistir a concursos pecuários... Tudo isto faz parte da 54.ª edição da Agro - Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, que se instala no Altice Fórum Braga entre 24 e 27 de Março, pronta a exibir a actividade dos agentes deste sector e animar quem os visita. De portas abertas a partir das 10h, a feira encerra às 23h à quinta e sexta-feira, às 24h no sábado e às 20h no domingo. A entrada custa 3,50€, sendo gratuita para crianças até 12 anos.

Sexta, 25: as doçuras e loucuras de Óbidos

É com os “loucos anos 20” em cena – “os do século passado e os deste século”, sublinham – que Óbidos se veste a rigor para mais uma edição do Festival Internacional de Chocolate. À celebração de duas décadas ao serviço dos gulosos, o evento junta a fome do encontro presencial, depois da pausa por conta da pandemia. O reencontro está marcado para os fins-de-semana de 25 de Março a 3 de Abril e, promete a organização, vem com “toda a sabedoria de quem sabe trabalhar este ingrediente como ninguém”. A saber: o chef Francisco Siopa (Penha Longa Hotel), que aqui veste o avental de curador, e se faz acompanhar por mestres chocolateiros e pelo chocolate, em versões que tanto se inspiram na tradição, como no artesanal ou no inovador. Na calha estão também showcookings, esculturas alusivas ao tema (um Ford T, o Mickey Mouse, o Charlie Chaplin, um avião Fokker Dr.I ou uma grafonola são apenas alguns dos exemplos), uma Fábrica de Chocolate, oficinas, ateliês e, até, uma corrida, entre outras animações. As portas desta “chocolândia” estão abertas a partir das 11h, encerrando às 23h (sexta e sábado) e às 20h (domingo). A entrada custa 7€ (5€ para crianças dos quatro aos 11 anos).