Tabique, uma taberna moderna de Braga em contexto alternativo e criativo

Chamaram-lhe taberna mas o conceito é o de um restaurante moderno, cozinha apurada que associa receitas e produtos tradicionais com técnicas e ingredientes do mundo. A perdiz com puré de castanhas, o robalo, lulas, carnes grelhadas ou até escabeche de petingas e pezinhos de coentrada, que se conjugam com chimichurri, puré de mandioca, pickle de pêra, molhos e técnicas de geografias diversas.