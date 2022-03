Sonae tem 1400 milhões de euros disponíveis para investimentos

Dívida líquida caiu em 2021 para metade, mas vai voltar a subir. Empresa tem acordo para comprar os restantes 10% do capital da Sierra.

A Sonae continua a fazer uma gestão dinâmica do seu portefólio de negócios e é cada vez mais difícil acompanhar o ritmo de aquisições e vendas realizadas a cada ano. E assim deverá continuar a acontecer, tendo em conta que, no final de 2021, de acordo com números divulgados esta quinta-feira pelo grupo, tinha “cerca de 1400 milhões de euros de liquidez disponível (caixa e linhas de crédito disponíveis), um baixo custo de financiamento (1,0%) e um perfil sólido de maturidade da dívida (média acima de quatro anos)”.