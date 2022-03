Rúben Amorim assume que já sente falta dos jogos europeus

Amorim abordou ainda a convocatória da selecção portuguesa, na qual não está João Palhinha, mas desvalorizou a ausência do jogador, lembrando que Fernando Santos tem muitas opções.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, discorda da tese segundo a qual a eliminação europeia seja benéfica para a equipa pelo maior tempo de treino que existe. “Sinto falta dos jogos a meio da semana. É sempre bom jogar, sobretudo quando se tem o plantel todo. Ganhar jogo atrás de jogo dá um élan diferente”, apontou, apesar de reconhecer que quando está na Europa “há diferença na preparação dos jogos e há mais risco de lesões”.

Tudo isto foi dito nesta sexta-feira, na antevisão do jogo de sábado frente ao Vitória de Guimarães (20h30, SPTV). Sobre “um dos jogos mais difíceis para escolher o onze” [por ter todo o plantel disponível e com mais soluções depois do mercado], o técnico “leonino” apontou à necessidade de continuar a marcar golos, mas, sobretudo, de não sofrer.

“Não sofrendo golos, estamos mais perto de vencer os jogos, porque marcamos sempre. Costumamos marcar. O foco não deve ser não sofrer, mas marcar. Mas mantendo a baliza a zero conseguimos sempre fazer golos”, detalhou.

Sobre o Vitória, Amorim alertou que “as equipas do Pepa têm uma identidade própria” e assumiu que a contratação de Marcus Edwards aos minhotos, em Janeiro, é uma vantagem. “Termos o Edwards ajuda, porque era um jogador perigoso sempre que jogávamos contra eles”.

Amorim abordou ainda a convocatória da selecção portuguesa, na qual não está João Palhinha, mas desvalorizou esse facto: “O Palhinha esteve muito tempo parado com o castigo e a lesão. Terá tempo para voltar à selecção": E acrescentou: “Olhamos para a convocatória e quem sairia? Sorte do seleccionador ter tanto por onde escolher”.