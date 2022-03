Actriz ucraniana Oksana Shvets morreu num bombardeamento russo em Kiev

A actriz Oksana Shvets, famosa na Ucrânia pelos seus desempenhos no teatro e também no cinema, perdeu a vida num ataque russo a Kiev, a capital do país, soube-se na madrugada desta sexta-feira. Tinha 67 anos. O ataque deu-se após vários dias de cerco à cidade.

A estrela ucraniana do teatro e do cinema morreu na sequência de um bombardeamento que atingiu um prédio residencial em Kiev. A direcção do Teatro da Juventude, com o qual Oksana trabalhou, confirmou a morte da actriz num comunicado: “Durante o bombardeamento de um prédio residencial em Kiev, a premiada artista da Ucrânia Oksana Shvets foi morta.” Diversos jornais locais e nacionais também confirmaram a notícia.

A actriz formou-se no estúdio de teatro do Teatro Ivan Franko e no Instituto Estatal das Artes Teatrais de Kiev, tendo ao longo dos anos trabalhado com o Teatro de Drama e Música de Ternopil ou com o Teatro de Sátira de Kiev. Veterana do palco e da tela durante décadas, foi homenageada por diversas vezes ao longo da sua carreira, tendo recebido vários galardões e honrarias.

A morte de civis tem vindo a ampliar-se na Ucrânia à medida que os bombardeamentos russos aumentam de intensidade nas grandes cidades, incluindo a capital Kiev.