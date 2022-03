Sexta na TV: de Nampula ao Haiti, há sorrisos e Pequenos Pássaros em pista coberta

CINEMA

O Chef

Hollywood, 21h30

Carl Casper já foi um astro da cozinha de autor, mas a sua veia criativa esmoreceu. Quando um respeitado crítico gastronómico escreve uma péssima crítica ao seu menu, Carl tem uma reacção pouco racional, que lhe vai custar o emprego e o prestígio, mas que também lhe vai dar coragem para mudar de vida. Escrita, realizada e protagonizada por Jon Favreau, esta comédia conta também com Sofía Vergara, John Leguizamo, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson.

Lixo

AMC, 22h10

Raphael, Gardo e Rato são “catadores” numa lixeira do Rio de Janeiro. Certo dia, encontram uma carteira. Quando percebem que ela desperta muito interesse por parte das autoridades, iniciam uma viagem de fuga à polícia e ao encontro dos segredos que a carteira parece guardar. Baseado na obra do escritor inglês Andy Mulligan, um thriller de acção dirigido por Stephen Daldry, segundo um argumento de Richard Curtis. As interpretações estão a cargo de Rickson Tevez, Luís Eduardo, Gabriel Weinstein, Martin Sheen, Rooney Mara, Wagner Moura e Selton Mello.

A Criança Zombie

RTP2, 23h23

No Haiti de 1962, um homem volta à vida como zombie para trabalhar como escravo numa plantação de cana-de-açúcar. Na Paris do presente, uma descendente desse homem (e sobrevivente do sismo de 2010), chega a um colégio interno. Realizado por Bertrand Bonello e nomeado para a Palma Queer em Cannes, o filme inspira-se na história de Clairvius Narcisse, um homem real que algumas pessoas acreditaram mesmo ser um morto-vivo.

Comboio de Sal e Açúcar

RTP1, 00h50

Moçambique está em plena Guerra Civil. Um único comboio liga a região de Nampula ao Niassa. Centenas de pessoas arriscam a vida na linha férrea, para garantirem a subsistência trocando sal por açúcar. As suas histórias misturam-se à medida que o comboio prossegue o seu caminho lento e a guerra decorre pelo país. Realizado por Licínio Azevedo, o filme baseia-se no romance escrito pelo próprio. Matamba Joaquim, Thiago Justino, Melanie de Vales Rafael, Vítor Raposo e Mário Mabjaia dão vida às personagens.

SÉRIE

Crimes Submersos

RTP1, 22h46

Último episódio. Conhece-se hoje o desfecho da série policial nascida da primeira co-produção entre a estação pública lusa e a espanhola RTVE, com realização de Joaquín Llamas, (também co-autor do guião, com Miguel Sáez) e interpretações de Marco D’Almeida, Elena Rivera, Guilherme Filipe, Margarida Marinho, Miryam Gallego, Rodolfo Sancho, Miguel Ángel Muñoz e Soraia Chaves, entre outros. Tudo começou com a descoberta de dois esqueletos numa povoação espanhola até então submersa pelas águas da barragem. O caso desencadeou investigações dos dois lados da fronteira e trouxe à tona segredos de duas famílias.

Pequenos Pássaros

RTP2, 1h06

Estreia. Passada em 1955, em Tânger, a mini-série britânica de seis episódios adapta a colecção de histórias eróticas de Anaïs Nin, com Juno Temple, Hugh Skinner e Yumna Marwan nos papéis principais.

Foto Pequenos Pássaros DR

DESPORTO

Atletismo: Campeonato do Mundo de Pista Coberta

RTP2, 8h35/16h45

Ligação directa à Stark Arena, em Belgrado (Sérvia), para seguir a grande competição mundial de atletismo, de volta às pistas depois de uma longa paragem forçada pela pandemia. Realiza-se até domingo e conta com a presença de 680 atletas de 137 países, incluindo uma dúzia de campeões olímpicos. Entre eles está Pedro Pablo Pichardo, que trouxe de Tóquio a medalha de ouro no triplo salto. Patrícia Mamona e Auriol Dongmo também se destacam entre os 12 atletas portugueses convocados – a maior delegação em mundiais de pista coberta desde a edição disputada em Lisboa, em 2001.

DOCUMENTÁRIO

A Terra dos Mil Sorrisos

RTP2, 20h49

O actor Ângelo Rodrigues filma e narra a sua experiência enquanto voluntário em Nampula, na Ilha de Moçambique, em 2016. Ali, ao serviço da Helpo, trabalhou durante um mês como professor de teatro, dando aulas a três turmas de crianças entre os cinco aos 12 anos, e como formador de educadores de infância no campo da expressão dramática.