Fim-de-semana na TV: Taskmaster à cautela, animação em nome do pai e O Tempo por Jorge Silva Melo

CINEMA

Um Santo Vizinho

Fox Life, sábado, 22h20

Maggie é uma mãe solteira que faz o que pode pelo filho de 12 anos. Vincent, o vizinho, oferece-se para tomar conta dele depois da escola. Ela aceita sem imaginar que ele, além de misantropo e hedonista, tem uma ideia muito peculiar de como cuidar de uma criança. Escrito e realizado por Theodore Melfi, Um Santo Vizinho é uma comédia agridoce com Bill Murray (numa actuação nomeada pelos Globos de Ouro), Melissa McCarthy, Naomi Watts, Terrence Howard e Jaeden Lieberher.

Estrada de Palha

RTP2, sábado, 23h28

A segunda longa-metragem de Rodrigo Areias (realização e argumento) é uma espécie de western alentejano que decorre na primeira década do século XX. A história gira em torno de Alberto, um emigrante que regressa à aldeia natal em busca de justiça e é confrontado com jogos de poder e corrupção. Com Vítor Correia, Nuno Melo e Ângelo Torres nos papéis principais, o filme tem banda sonora original de Paulo “The Legendary Tigerman” Furtado e Rita Redshoes.

Fim-de-Semana Alucinante

RTP1, sábado, 23h45

Obra de culto de John Boorman, triplamente nomeada para os Óscares, sobre uma viagem de amigos perturbadora. Ed (Jon Voight) e Bobby (Ned Beatty) são atacados na floresta e o segundo é sodomizado. Lewis (Burt Reynolds) apercebe-se do que está a acontecer e intervém, acabando por matar um dos atacantes.

A Dama de Ferro

TVCine Edition, domingo, 13h15

Num papel distinguido com o Óscar, Meryl Streep encarna a primeira e única mulher a assumir a chefia do Governo britânico. Dirigido por Phyllida Lloyd e escrito por Abi Morgan, o filme centra-se nos últimos anos de vida de Margaret Thatcher, ao olhar em retrospectiva para as suas derrotas e vitórias políticas e pessoais. Depois de A Dama de Ferro, o canal continua a emitir obras com actuações premiadas pela Academia de Hollywood: Vedações (às 15h05), O Cavaleiro das Trevas (17h25), O Clube de Dallas (20h) e Moonlight (22h).

Blinded by the Light - O Poder da Música

RTP1, domingo, 16h15

Luton (Inglaterra), anos 1980. Um jovem imigrante paquistanês tenta adaptar-se e, ao mesmo, respeitar as tradições da família. Um dia, descobre a música de Bruce Springsteen. Aquelas letras vão transformá-lo – mesmo que, no processo, tenha de lidar com a resistência do pai. Com assinatura de Gurinder Chadha, o filme adapta o livro de memórias do jornalista Sarfraz Manzoor. Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon, Kulvinder Ghir e Nell Williams ocupam os papéis principais.

Marie Antoinette

AXN White, domingo, 21h25

Oscarizada pelo guarda-roupa, é uma versão pop da história da rainha francesa que subiu ao trono adolescente e acabou condenada à guilhotina. A protagonista é Kirsten Dunst. A realização é de Sofia Coppola, que se baseia na biografia da historiadora britânica Antonia Fraser para pintar o retrato da jovem rainha de origem austríaca que encontra em França um universo frívolo e hostil.

Deadpool

Fox, domingo, 22h05

Com argumento de Rhett Reese e Paul Wernick, realização de Tim Millers e Ryan Reynolds à frente do elenco, um filme saído do universo Marvel, sobre um anti-herói indestrutível com superpoderes, sede de vingança e um sentido de humor retorcido. Daqui a uma semana, por esta hora, é emitida a sequela, também com Reynolds no protagonismo mas dirigida por David Leitch.

O Espaço Entre Nós

RTP1, domingo, 1h01

Quando a astronauta Sarah Loreau está a um passo de concretizar o sonho de embarcar numa missão a um planeta distante, esbarra com a angústia e culpa de ter de deixar a filha. Realizado por Alice Winocour, que co-escreve o argumento com Jean-Stéphane Bron, o filme conta com Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon Aleksey Fateev, Sandra Hüller e Lars Eidinger.

SÉRIES

Os Simpsons

Fox Comedy, sábado, 19h36

O que oferecer a Homer no Dia do Pai? Eis a questão que aflige a família amarela mais famosa da televisão, no episódio que abre uma maratona de animação dedicada à data, também com lugar para Family Guy e American Dad. O remate é feito, às 21h07, já com personagens de carne e osso, pelo filme Pai Infernal, uma comédia de Sean Anders com Adam Sandler e Andy Samberg.

Blue Bloods

Fox Crime, sábado, 22h

Arranca a 12.ª temporada da série em que Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Esters e Len Cariou dão vida aos Reagan, uma família ligada pela profissão: trabalham todos para polícia de Nova Iorque. Vêm aí novos casos, investigações e disputas, bem como um dilema para o patriarca, indeciso entre manter-se no posto de comissário ou mudar de carreira.

ENTRETENIMENTO

Programa Cautelar

RTP1, sábado, 21h01

Começa a segunda temporada do híbrido de informação e humor conduzido por Filomena Cautela. Escrito por uma equipa mista de guionistas e jornalistas, traz a actualidade à conversa e comenta-a livremente, dissecando um assunto por sessão. A ideia é sempre “munir os telespectadores de uma caixa de ferramentas que construa um ponto de vista mais sólido e construtivo sobre o tema ou que os faça apenas rir à parva”. No primeiro episódio, o alvo são os milionários. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças, é o convidado.

Foto Programa Cautelar Pedro Pina/RTP

Taskmaster

RTP1, sábado, 21h53

Estreia. Vasco Palmeirim e Nuno Markl são mestres-de-cerimónias prontos a desafiar Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba, Toy, Fernando Mendes e um convidado diferente por semana (serão oito) a cumprir “provas divertidas com uma pequena dose de loucura”, anuncia a RTP – isto se quiserem recuperar “um bem muito precioso para eles”.

TEATRO

O Tempo

RTP2, sábado, 22h03

Recordação da encenação feita por Jorge Silva Melo (1948-2022), com os seus Artistas Unidos, do texto que valeu à dramaturga catalã Lluïsa Cunillé o Prémio Born de Teatro 2010. Estreada em 2015 e descrita como uma “obra subtil e delicada”, aborda a ideia de passagem do tempo, a vida e a morte, com uma tensão que se constrói a partir de poucos elementos e do uso de silêncios e palavras para contar a evolução da história de um homem e de uma mulher (interpretados por Américo Silva e Rita Brütt).

MÚSICA

Womex 21

RTP2, domingo, 00h13

Registo da passagem de Dongyang Gozupa e Ghetto Kumbé pelo festival Womex 2021. Os primeiros usam a música tradicional sul-coreana como combustível de rock progressivo; os segundos praticam uma electrónica hipnotizante e tribal assente na força do ritmo de raízes afro-caribenhas. Os concertos realizaram-se no final de Outubro do ano passado, no Coliseu do Porto, a cidade que acolheu a primeira edição portuguesa do encontro de músicas do mundo (este ano, será a vez de Lisboa).

DOCUMENTÁRIO

O Ar do Tempo

TVCine Edition, domingo, 9h15

Descrito pela realizadora, Julie Rowen, como “um olhar íntimo sobre mulheres designers [de moda] que, com sucesso, lançaram carreiras icónicas numa indústria dominada por homens”, o documentário procura relatar a rota de empoderamento no último século e perspectivar o futuro. Conta com depoimentos de figuras como Carolina Herrera, Diane von Furstenberg, Donna Karan ou Hanako Maeda e vai aos seus ateliês e arquivos buscar um vislumbre do processo criativo.

INFANTIL

A Porquinha Peppa

Panda, sábado, 9h

Maratona de uma hora com uma selecção de episódios à medida do Dia do Pai, em que o Papá Porquinho está, naturalmente, no centro das peripécias.

Super Monstrinhos

Panda, domingo, 8h30

Quando o Sol se põe, há crianças que se transformam em miniversões de vampiros, múmias, bruxas e outras criaturas supostamente assustadoras. Neste domingo, esses animados Super Monstrinhos protagonizam um Especial Primavera (com a duração de uma hora), para dar as boas-vindas à nova estação com uma aventura a envolver brincadeiras e “animonstrinhos”.

Patrulha de Gnomos (V.Port.)

Hollywood, domingo, 10h05

Chloë (voz de Aurea) muda-se com a mãe para uma nova casa e descobre que o lugar está atafulhado de gnomos de jardim com vida própria, cuja função é proteger os humanos de pequenas criaturas vindas de outra dimensão que ali chegam através de um portal. Quando ela e Liam (Diogo Piçarra), o rapaz vizinho, percebem a importância da missão, resolvem juntar-se a eles.