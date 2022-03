A.C. Grayling: “Todas as religiões envolvem auto-escravatura”

Desde que leu o seu primeiro diálogo de Platão, aos 12 anos, que o britânico A.C. Grayling encontra na filosofia “a aventura de tentar fazer sentido, de compreender, de pôr as coisas em conexão”. Procura passar essa “aventura” a outros no New College of the Humanities, que fundou, e em muitos livros sobre filosofia, política, religião e outros assuntos. As Edições 70 lançaram As Fronteiras do Conhecimento, mote para esta entrevista. Já depois da conversa, a Rússia invadiu a Ucrânia e Grayling respondeu, por e-mail, a algumas questões sobre o conflito.