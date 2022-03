Uma visão do conflito (identitário), segundo Sergei Loznitsa

O mundo surpreendeu-se com a rapidez e a força com que as forças russas iniciaram uma invasão e consequente guerra na Ucrânia, a 24 de Fevereiro de 2022. Um conflito escalado nos últimos meses e cuja origem advém de diversos contextos contraditórios. No fundo, a Europa do século XXI volta a viver uma guerra de identidades, em que os poderes de Estado regressam a vocações imperialistas e nacionalistas. O desmembramento da União Soviética, desde os anos 1980, proporciona alguma luz sobre os acontecimentos, cuja dissecação tem sido feita, com uma intensidade notável, pelo ucraniano Sergei Loznitsa. Desde o final dos anos 1990, o cineasta tem um programa sustentado — entre o documentário, a ficção e o filme de apropriação —, estabelecendo um imaginário complexo das histórias desta geografia política.