Governo confirma: voltam exames no 9.º ano e, no secundário, só há provas específicas

O Conselho de Ministros aprovou, nesta quinta-feira, o decreto-lei que estabelece as regras para as avaliações finais do 3.º ciclo e ensino secundário neste ano lectivo. Tal como o PÚBLICO já tinha avançado, regressam os exames no 9.º ano, mas não terão efeitos para as classificações dos alunos. No ensino secundário mantêm-se as regras que vigoraram nos dois últimos anos, devido à pandemia. Ou seja, apenas são realizadas as provas específicas para o ingresso no ensino superior.