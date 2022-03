O desporto não

O leque de sanções impostas à Rússia incluiu a sua expulsão das competições desportivas. O que aconteceu, na prática, foi a exclusão dos cidadãos atletas russos. As guerras implicam o sofrimento generalizado de todos os povos, os beligerantes em primeiro lugar, claro. Sendo a Rússia uma autocracia, o seu povo não foi tido nem achado na desgraçada decisão de Putin e da elite não eleita que o rodeia. Duro castigo para os cidadãos russos e seus atletas.

Longe vai o ideal olímpico do mundo antigo, que suspendia as guerras justamente para que todos pudessem participar. Oxalá o desporto pudesse ainda ter esse efeito sobre os conflitos. Além de que, sendo a Rússia uma potência desportiva num largo espectro de modalidades, resultam empobrecidas todas as competições internacionais e desvalorizados os títulos obtidos nestas circunstâncias. Sendo o desporto actual um fenómeno de grande visibilidade poderia funcionar como factor de apaziguamento. Ao invés, esta exclusão aumenta a crispação.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

O poder que tomou conta do mundo

O que se passa com o que Putin está a fazer ao mundo, além do terror que está a causar ao povo ucraniano e ao russo, é a completa queda dos valores que as sociedades modernas tinham como adquirido. O respeito e cumprimento de normas e leis que se julgavam universalmente aceites e instaladas. A ONU, o Tribunal de Haia dos Direitos Humanos, a convenção de Genebra tudo isso Putin fez e faz tábua rasa. O não direito à autodeterminação e independência, o completo desprezo pelo cumprimento dos direitos humanos, não mostrando qualquer preocupação com o que possa decidir aquele tribunal, o desrespeito pelas “leis” da guerra que não permitem o ataque a civis e muito menos a mulheres e crianças, o bombardeamento de zonas residenciais e ainda mais grave a hospitais mostra como o seu poderio é total. Basta fazer a ameaça com as armas nucleares e o resto do mundo fica completamente bloqueado para fazer a defesa dos valores considerados universais.

Triste e trágica situação a que o mundo chegou.

António Barbosa, Porto

Elogio

Sou leitor do PÚBLICO desde o seu início. Como muito boa gente, começo a lê-lo pela última página e é sobre ela que me quero pronunciar, endereçando desde já os meus parabéns por terem colmatado a saída de Rui Tavares com a presença de alguém, para mim totalmente desconhecido, mas que desde o primeiro artigo se revelou merecedora da minha admiração. À Carmo Afonso que, repito, não conheço de parte alguma, quero expressar o meu apoio e pedir-lhe que continue a pensar e a escrever com a clareza e assertividade com que o tem feito, ignorando as críticas malévolas que, por dois dias seguidos, apareceram nas “Cartas ao Director”.

José Fonseca, Matosinhos

Carmo Afonso

Sou um assíduo leitor deste jornal e é sem surpresa que reparo na quase unanimidade da opinião do que aqui se escreveu sobre a invasão da Ucrânia, aproveitando para dizer que também condeno. Vem isto a propósito de duas cartas de dois leitores, aqui publicadas, que não gostando os mesmos daquilo que escreve nos seus artigos de opinião a advogada Carmo Afonso então, e pasme-se, estes usando da sua liberdade de expressão, chegam ao ponto de sugerir ao director deste jornal o afastamento da dita colunista. Enfim, vivemos tempos complicados e ter opinião contra a corrente, pelos vistos, é perigoso. Então, quando se fala em liberdade de expressão e se pede para calar alguém que tem opinião diferente, será caso para se dizer que o rei vai nu! Ora, por este andar, suspeito que a caça às bruxas, não tardará muito.

Arlindo De Jesus Costa, Odivelas

DGS e pandemia

A DGS resolveu que, a partir do dia 10 de Março, deixaria de publicar o boletim diário que, ao longo de mais de dois anos, informava sobre a evolução da pandemia (número de novos casos, de mortes, internamentos, incidência e RT). Não consigo compreender tal decisão que vem, aliás, ao arrepio da maioria dos países que, diariamente, continuam a reportar a evolução da pandemia através do Worlmetter.

Trata-se, provavelmente, de uma tentativa ingénua de tapar o sol com uma peneira. Ora, numa altura em que, segundo vários epidemiologistas, estaremos no dealbar duma nova vaga, a ausência de informação diária poderá dar a falsa percepção de que tudo está bem com o consequente aliviar dos cuidados que cada um deve observar para diminuir a propagação da doença. Mais uma vez, quisemos fazer diferente da esmagadora maioria dos países e, mais uma vez, fizemos mal.

Manuel Bartilotti Matos, Porto