Tribunal cubano condena 128 manifestantes a penas de seis a 30 anos de prisão

Condenados participaram nas manifestações antigovernamentais de Julho do ano passado.

Um grupo de 128 cubanos, que participaram em manifestações em Havana em Julho do ano passado, foi condenado a penas que variam entre seis e 30 anos de prisão, anunciou o Supremo Tribunal de Cuba.

O tribunal indicou que 129 cubanos foram julgados por “terem cometido e provocado graves distúrbios e actos de vandalismo” em 11 e 12 de Julho, nos bairros de Diez de Octubre e La Guinera, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira.

Em julgamentos, que decorreram entre 14 de Dezembro e 3 de Fevereiro, 128 dos réus foram considerados culpados de sedição e roubo, e dois deles, Dayron Martin Rodriguez e Miguel Paez Estiven, foram condenados a 30 anos de prisão.

Os manifestantes derrubaram veículos, incluindo carros de patrulha da polícia, e atiraram pedras, garrafas e cocktails Molotov contra instalações policiais e funcionários do Ministério do Interior cubano, causando “ferimentos (...) e danos materiais significativos”, disse o tribunal.

A organização não-governamental de defesa dos direitos humanos Cubalex, com sede em Miami, nos Estados Unidos, considerou excessivas as sentenças dos manifestantes.

A directora da Cubalex, Laritza Diversent, disse à agência de notícias AFP que as sentenças proferidas na quarta-feira abrem um precedente que terá consequências para a sociedade cubana.

A embaixada dos Estados Unidos em Havana escreveu, numa mensagem na rede social Twitter, que “enquanto o regime de Cuba julga dezenas de manifestantes sob acusações injustas esta semana, sabemos que essas sentenças duras estão as ser usadas para assustar os cubanos”.

Milhares de cubanos manifestaram-se em cerca de 50 cidades do país naquele dia para exigir mais liberdade e protestar contra os preços e a escassez de alimentos.

Sob o efeito da pandemia e do reforço das sanções norte-americanas, Cuba atravessa a pior crise económica em 30 anos, levando muitos habitantes a tentar emigrar a qualquer custo, alguns por via marítima, mas a maioria via América Central, para tentar alcançar a fronteira norte-americana.