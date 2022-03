Qual o custo para um acordo de paz na Ucrânia?

A guerra na Ucrânia começou há 22 dias. Nesta primeira edição do especial “Ligação Ucrânia” do P24 percebemos quais as cedências para se alcançar um acordo de paz, com a Ana Sá Lopes. O David Pontes traz-nos o som do dia e Miguel Manso faz-nos o relato sobre a vida em Odessa, Ucrânia.

