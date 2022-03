Coreia do Sul bate recorde de infecções de covid com mais de 621 mil casos

Com mais 50% de casos que no dia anterior, o país também superou o seu máximo de mortes num só dia, com 429. OMS preocupada com o ressurgimento da pandemia e teme que o aumento seja apenas a “ponta do icebergue”.

As autoridades de saúde da Coreia do Sul adiantaram que o número de infecções diárias por coronavírus atingiu esta quinta-feira um novo recorde em 24 horas, com 621.328 casos de covid-19 registados. Este surto começou no princípio do ano e tem sido alimentado pela alta infecciosidade da variante Ómicron.

Este valor representa um aumento de mais de 50% em relação ao dia anterior e faz subir o número de casos para mais de 8,2 milhões desde o início da pandemia, de acordo com os dados da Agência para o Controlo e a Prevenção de Doenças da Coreia do Sul.

O país que entrou no ano com 3830 casos registados por dia, tem vindo a assistir à subida gradual das infecções desde 16 de Janeiro, numa curva picada que culminou agora neste recorde de mais de 620 mil casos.

Também o número de mortes tem acompanhado a subida dos indivíduos infectados, sendo que nesta quinta-feira as autoridades também registaram um máximo histórico com a morte de 429 pessoas por causa do vírus. Desde o início da pandemia já morreram na Coreia do Sul 11.481 pessoas.

A única boa notícia do dia para os sul-coreanos foi a ligeira descida no número de doentes graves, passando de 1250 na quarta-feira para 1159 esta quinta-feira, segundo os valores adiantados pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O Governo, que tinha referido que o pico deste surto deveria ser alcançado esta semana ou a próxima, continua a aliviar as restrições impostas por causa do coronavírus, sendo que está previsto para esta sexta-feira um anúncio sobre se as medidas de distanciamento em vigor se manterão ou não.

Por agora o comércio tem horário de encerramento obrigatório às 23h e só são permitidos reuniões privadas de até seis pessoas.

OMS preocupada

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está preocupada com a situação e a possibilidade de ressurgimento da pandemia, depois de um mês de declínio, ainda mais porque, com a diminuição da testagem ou a testagem incorrecta, teme que este aumento seja apenas “a ponta do icebergue” e haja muito mais casos.

Segundo a OMS, a curva de casos começou a inclinar-se para cima na semana passada, conjugando a alta transmissibilidade da variante Ómicron e da sua sublinhagem BA.2 e o alívio das restrições sociais.

Numa semana, o número de novas infecções no mundo subiu 8% comparado com a semana anterior, com 11 milhões de casos e mais de 43 mil mortes entre 7 e 13 de Março, na primeira subida desde o fim de Janeiro. E os dois piores países nesta estatística são precisamente a Coreia do Sul, com mais 25% de casos, e a China, com mais 27%.

“Estes aumentos estão a acontecer mesmo com a redução da testagem em alguns países, o que quer dizer que os casos que estamos a ver agora são apenas a ponta do icebergue”, disse o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.