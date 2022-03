Urgência humanitária sem taxa turística: Câmara do Porto quer colocar situação no regulamento

A Câmara do Porto quer iniciar a revisão do Regulamento da Taxa Municipal Turística, para introduzir “melhorias” em aspectos técnicos e alargar a isenção de pagamento em situações “específicas” e de “urgência humanitária”. A proposta, assinada pelo vereador Ricardo Valente, vai ser votada na próxima reunião de câmara, na segunda-feira.

O executivo de Rui Moreira, agora maioritário, não explica quais são as situações “específicas” quem esta isenção do pagamento da taxa municipal pode acontecer, mas com a guerra na Ucrânia e a chegada de muitos refugiados a Portugal e à cidade ficam salvaguardadas as situações de “urgência humanitária”.

A taxa turística do Porto, para hotéis e Alojamentos Locais, entrou em vigor a 1 de Março de 2018, com um valor de dois euros por dormida, e é aplicada a hóspedes com mais de 13 anos de idade e num máximo de sete noites seguidas. A autarquia diz que aplica este dinheiro na diminuição da “pegada turística”.